Dit is de reden waarom partijen als de PVV minder publieke omroep willen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 722 keer bekeken • bewaren

Bilal Ben Abdelkarim Auteur van het boek ‘Van Dankbaar naar Strijdbaar: Emancipatie als antwoord op extreemrechts populisme’.

Over representatie, discriminatie en zogenaamde infiltratie

Mijn broertje en ik waren na een heerlijke iftar-maaltijd voor de buis gaan zitten om naar voetbal te kijken. Op een gegeven moment gingen we de zenders af om te kijken of er nog iets interessants te zien was aangezien de wedstrijd geen enkele spanning bood. We bleven even stil staan bij het programma Vandaag Inside. We lachten om enkele oneliners van Johan Derksen, hoorden gebrabbel over een ooglidcorrectie dat verteld werd alsof het om een levensbelangrijke zaak ging en zagen de gebruikelijke poep-en-pieshumor. Begrijp me niet verkeerd, ik begrijp dat mensen vermaakt willen worden en dat er een doelgroep is hiervoor. Het succes van het programma spreekt boekdelen. Het wordt door een commerciële omroep uitgezonden en die heeft enkel rekening te houden met wat haar doelgroep wil zien. Alleen is het helaas zo dat deze vermakelijke kroegpraat door een deel van de Nederlandse bevolking bloedserieus genomen wordt, ook als zij over politiek spreken.

Onder deze context is het wel heel cru dat er bezuinigd gaat worden op de publieke omroep. Aan de rechterzijde van het politieke speelveld hoor je dat het om ‘linkse’ en ‘multiculti’ hobby’s gaat maar misschien begrijpen deze mensen niet wat de publieke omroep behelst. De publieke omroep is per definitie een podium waarin iedere Nederlander zich zou moeten kunnen herkennen. Zo biedt zij ruimte voor Ongehoord Nederland maar ook programma’s als Villa Nadia, gepresenteerd door Nadia Moussaid. Het toeval wil dat mijn broertje en ik na Vandaag Inside bij Villa Nadia terechtkwamen. Het contrast kon niet groter. Van blote piemels gingen we naar een gesprek waarin Nadia Bouras en Tofik Dibi vertelden over het belang van de rechtsstaat en het gevaar van discriminatie.

Het belang van de taak van de publieke omroep is enorm; alle Nederlanders vertegenwoordigen. Zo zagen we verantwoordelijke en participerende Nederlandse burgers die na een leerzaam gesprek samen een iftar-maaltijd nuttigden. Een voorbeeld van zeer succesvolle integratie van kinderen van migranten. Deze groep is jarenlang de leugen voorgehouden dat de volledige participatie en integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond de vele obstakels waar zij tegen aan loopt zou doen verdwijnen. Maar wat zien we? De discriminatie is toegenomen, juist ook naar de groep die enorm veel bijdraagt aan de Nederlandse samenleving. Voor mij een maar al te herkenbaar beeld. Het is de reden waarom ik mijn boek Van Dankbaar naar Strijdbaar geschreven heb.

Eerder deze week las ik in een interview van Ewoud Butter met Anne-Ruth Wertheim waarin zij het heeft over uitbuitingsracisme (neerkijken) tegenover concurrentieracisme (jaloezie, angst). Is dit niet wat we zien in Nederland? Wierd Duk, een ‘journalist’ van De Telegraaf, beschuldigt goed opgeleide moslims van ‘infiltratie’ en het vormen van een ‘Vijfde Colonne’, daarnaast schuift hij regelmatig aan bij Vandaag Inside. Hij heeft Nadia Bouras persoonlijk aangevallen met zijn verdachtmakingen. Zulke types willen niet zien dat moslims of Marokkaanse Nederlanders succesvol zijn geïntegreerd en van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving terwijl zij tegelijkertijd in contact staan met hun migratieroots. Voor iemand als Wierd Duk is dat niet te begrijpen en daarom moet je volgens hem wel een geheime agenda hebben. Voor zwart-wit denkers is het enkel mogelijk om een gevaarlijke moslim te zijn, of iemand die afstand neemt van de eigen culture en religieuze identiteit en het liefst met een alcoholisch drankje op een bartafel danst. Als er dan zoals in Villa Nadia drie intelligente en betrokken burgers Nederland veel te vertellen hebben en dat podium krijgen en grijpen, dan moet dat van de buis, is het idee. Het is intimiderend. Liever willen zij hun vooroordelen bevestigd zien worden. Wie is de extremist, zou iedereen zich af moeten vragen: degene die geslaagde en participerende Nederlanders beschuldigt van infiltratie of de geslaagde participerende Nederlanders die de rechtsstaat verdedigen?