Dit is de nieuwe Miss Germany, een Iraanse vluchtelinge van 39 die architect is

In Duitsland is de verkiezing van Miss Germany drastisch veranderd. Geen vleeskeuring meer met bikiniparade maar een uitverkiezing van vrouwen die persoonlijkheid combineren met een krachtige boodschap. Zeg maar zoals mannen over het algemeen beoordeeld worden. Dat leidt tot een verrassende uitkomst. Geen winnares meer van rond de twintig die zegt dat ze wereldvrede wil zonder dat ze een idee heeft wat dat betekent. Tot nieuwe Miss Germany is uitgeroepen de 39-jarige Apameh Schönauer. Ze is in Iran geboren en vluchtte als klein meisje met haar ouders voor de islamitische dictatuur.

In Duitsland heeft ze haar leven opgebouwd en architect geworden zonder haar afkomst te vergeten. Dat leert ze ook aan haar kleine dochter, dat ze Duits is maar dat haar donkere ogen uit Iran komen. Ze zet zich in voor de rechten van vrouwen met een migratieachtergrond en is ook actief voor de Iraanse vrouwenbeweging die strijd tegen de onderdrukking.