Dit is de 'Nederlandse Michelangelo' Actueel • 11-12-2014 • leestijd 1 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

Rijksmuseum verwerft beeld van Adriaen de Vries (1556-1626)

Het Rijksmuseum is er in geslaagd op een veiling in New York voor 28 miljoen dollar een beeld te bemachtigen van Adriaen de Vries. Deze beeldhouwer is door een samenloop van omstandigheden in Nederland amper bekend maar internationaal wordt hij gerekend tot de grootsten. Hij wordt wel ‘de Nederlandse Michelangelo’ genoemd.

Het beeld ‘Bacchic Figure Supporting the Globe’ dat is aangekocht werd pas een paar jaar terug ontdekt als werk van De Vries. De beeldhouwer, die wordt gezien als een van de reuzen van de beeldhouwkunst, was in Nederland tot voor kort vrijwel onbekend. Pas in 1998 organiseerde het Rijksmuseum een tentoonstelling rond de in Den Haag geboren kunstenaar die op jonge leeftijd naar Italië reisde en daar te Florence in de leer ging bij Giambologna, een Vlaamse meester. Daarna belandde hij in Praag, werd hofbeeldhouwer bij keizer Rudolf II en kreeg opdrachten uit heel Europa, maar vooral van Scandinavische vorsten.

Veel van zijn werk was ook later zeer beroemd maar werd meestal niet aan hem toegeschreven. De titel ‘Nederlandse Michelangelo’ dankt hij aan de Franse beeldhouwer Rodin die een beeld vervaardigde naar een werk van De Vries maar in de veronderstelling verkeerde dat het van Michelangelo was.

Video’s: Beelden van De Vries in Denemarken en Duitsland