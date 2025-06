Dit is de dag van Henri Bontenbal Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 591 keer bekeken • bewaren

Je kunt er kort over zijn: dit is de dag van Henri Bontenbal. Met zijn onbeschofte manier van breken heeft Geert Wilders zich in zijn eigen zwaard gestort. De coalitiepartners NSC en BBB komen in een euthanasietraject terecht. Dilan Yesilgöz probeert haar huid te redden door haar voormalig bondgenoot bijna persoonlijk aan te vallen. Ze voelt zich door hem verraden, en terecht. Ze heeft hem na dertien jaar in de woestijn salonfähig gemaakt en dit is de dank. Ze moet dinsdagochtend wel de hele tijd gedacht hebben aan de waarschuwingen die Rutte haar zeker tijdens de formatie onderhands heeft gegeven. Ga niet in zee met deze man.

Wat nu? De VVD staat er van de coalitiepartijen nog het beste voor ondanks het feit dat Yesilgöz de komende maanden op dagelijkse basis zal krijgen ingewreven dat zij, en alleen zij, het gevallen rampenkabinet mogelijk heeft gemaakt. En wat belooft dat voor de toekomst?

Electoraal gaat het om de erfenis van Fortuyn. Sinds het begin van deze eeuw is een belangrijk deel van het electoraat op zoek naar een verlosser. Het stoot vervolgens zijn neus maar dat leidt niet tot de conclusie dat op zulke zoektochten geen zegen rust. In de afgelopen kwart eeuw hebben Baudet, Van der Plas en Omtzigt deze erfenis een tijdje in handen gehad, maar ze konden die niet vasthouden.

Wie is de nieuwe verlosser? De meest kansrijke kandidaat voor deze rol is Henri Bontenbal, de charismatische leider van het gedecimeerde CDA. Hij is uitermate goed in staat betrouwbaar over te komen. Zijn toon is die van een Nederlander met gezond verstand. Hij is, als puntje bij paaltje komt, lekker rechts, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat hij goede dingen ontdekte in de anti-asielzoekerswetten van Marjolein Faber. Te verwachten valt dat niet alleen de verweesde achterban van het NSC maar ook menig teleurgesteld kiezer van de PVV het met hem zal proberen.

Henri Bontenbal wordt de winnaar van de komende verkiezingen. En voor de rest: let op Ingrid Coenradie.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.