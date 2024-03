Dit gebeurt er als Wilders nu geen premier wordt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 309 keer bekeken • bewaren

Frans Timmermans is zo’n belabberde politiek leider omdat hij zo voorspelbaar is. “Let maar op”, zei ik een week geleden tegen een vriend, “GroenLinks-PvdA gaat waarschijnlijk zo stom zijn om Plasterk te royeren als hij premier wordt van een door Wilders gesteund kabinet.” Een paar dagen later kondigde Timmermans, naar aanleiding van een formatie-doorbraak, inderdaad een dergelijke maatregel aan.

Uit principe ziet Verenigd Links dus af van de premierbonus die bij de volgende verkiezingen geïncasseerd kan worden wanneer ‘Ome Roon’ zich tot een graag geziene voorzitter van de ministerraad ontwikkelt. Ergens is het wel een geruststelling dat progressieve politici tegenwoordig dermate destructief zijn dat ze hun eigen partijen naar de kelder helpen voordat ze het land kunnen ruïneren.

Reeds op verkiezingsavond presenteerden Frans Timmermans en Jesse Klaver op theatrale wijze de nederlagenstrategie die ze zouden hanteren tijdens de formatie. “Als jij je niet meer welkom voelt in deze samenleving, bedenk dan: we zijn er voor je”, gaf Klaver live op televisie nog net niet zijn 06-nummer aan iedereen die zich een hoedje was geschrokken na de winst van de Blonde Verlosser uit Venlo.

Maar genoeg over het geschutter op links, we kijken eens fijn twee jaar vooruit:

“Ronald Plasterk is een hartstikke aardige man en dat is ook een beetje het probleem. Hij heeft het de afgelopen anderhalf jaar als premier goed gedaan, maar om iets voor elkaar te krijgen in Brussel heb je een ander type leider nodig. Ik denk dat ik de afgelopen tweeëntwintig jaar in de Kamer heb laten zien dat ik geen confrontatie uit de weg ga, daarom zeg ik tegen de mensen in Nederland: stem PVV, zodat we vijftig zetels krijgen en niemand mij dat minister-presidentschap nog afpakt.”

Aan het woord is Geert Wilders, op de avond voor de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2026. In januari viel het kabinet-Plasterk door onenigheid tussen de partijen over het nog verder verhogen van de Europese defensiebestedingen. Het worden er net geen vijftig, blijkt de dag erop, maar met negenenveertig zetels in de Tweede Kamer wordt het inderdaad onmogelijk de PVV-voorman opnieuw te passeren.