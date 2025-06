Disneyland, hoe heb je een pedo een kind laten trouwen bij het kasteel van Doornroosje? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 728 keer bekeken • bewaren

Abdelilah Amraoui Creative Director Artistic Ninja

Afbeelding: Abdelilah Amraoui

We zijn met z’n allen veel te ver doorgeslagen. Alles moet vastgelegd. Alles moet content zijn.

Op 21 juni 2025 veranderde het kasteel van Doornroosje in Disneyland Parijs van een plek vol kinderdromen naar een crime-scene. Een 39-jarige Britse man probeerde daar, onder het oog van zo’n 100 ingehuurde figuranten en een gehuurde filmcrew, een negenjarig Oekraïens meisje te “trouwen”. Alles erop en eraan: witte jurk, rode loper, dronebeelden. Kosten? $150.000. Doel? Een ziek social media-project.

Mijn handen trillen terwijl ik dit schrijf. Want dit is geen verzonnen complotverhaal uit de duistere krochten van het internet. Dit is echt gebeurd. In Europa. In 2025.

De feiten zijn walgelijk genoeg

De ‘bruidegom’ bleek een veroordeeld pedofiel, met eerdere veroordelingen voor seksueel misbruik van minderjarigen in het Verenigd Koninkrijk. In 2016 werd hij daar al schuldig bevonden aan misbruik van twee meisjes van 15. Sindsdien stond hij op de Britse zedenlijst, maar wist hij onder de radar te blijven met valse identiteitspapieren en verzonnen nationaliteit.

De moeder van het meisje, die wél aanwezig was bij de ceremonie, werd gearresteerd. Net als twee handlangers uit Letland. De Franse justitie beschuldigt hen van fraude, witwassen, identiteitsdiefstal én het opzetten van een valse ceremonie met een minderjarige.

Disneyland-medewerkers grepen pas in toen ze doorhadden dat de bruid een kind was. Disney zegt dat het misleid is. Maar ik blijf met één vraag zitten: hoe dan?

Dit is geen stunt. Dit is misdaad

Je kunt dit niet afdoen als ‘internetstunt gone wrong’. Dit is geen slechte smaak. Dit is crimineel gedrag dat wereldwijd gesanctioneerd moet worden. Iedereen die eraan meewerkte, iedereen die z’n mond hield, iedereen die dacht: “Ach, ze zullen wel weten wat ze doen”. Jullie zijn medeverantwoordelijk.

En dat arme meisje? Negen jaar oud. Onschuldig. Geen fysiek geweld, zegt het onderzoek. Maar wat voor trauma neem je mee als je moeder toestaat dat je zogenaamd trouwt met een volwassen man voor clicks? Wat vertel je jezelf als je tussen al die volwassenen loopt die doen alsof dit normaal is?

De grens tussen fantasie en fout gedrag is nu officieel vervaagd

We zijn met z’n allen veel te ver doorgeslagen. Alles moet vastgelegd. Alles moet content zijn. Liefst met een verhaal dat viraal kan. Maar wanneer de sprookjesjurk van een kind verandert in een zieke TikTok-set, dan zijn we collectief de weg kwijt.

We leven in een tijd waarin viral belangrijker is dan veilig. Waarin je eerder betrapt wordt op plagiaat dan op het vernederen van een minderjarige. Waarin het verdienmodel van internet je morele kompas omver blaast.

En dan nu, mijn directe vragen aan Disney … Ik ben vader van twee dochters. En ik vraag me met rillingen af: Hoe de fuck hebben jullie dit kunnen laten gebeuren? Wie gaf de toestemming voor dit soort doorgedraaide onzin in jullie park? Wie controleerde het event? Wie heeft überhaupt gekeken wie de bruid was? Hoe kreeg een internationaal gezochte zedendelinquent toegang tot een kindvriendelijk park en kon hij daar een ceremonie neerzetten, zonder dat iemand ingreep tot het allerlaatste moment?

Dit is niet ‘een foutje’. Dit is een systeemfout. Dit is een zwaktebod. En dit is jullie verantwoordelijkheid. Disney, jullie mogen dan snel hebben ingegrepen, hulde daarvoor, maar dat is niet genoeg. Jullie mogen trots zijn op jullie magie, maar als de poort opengaat voor dit soort ellende. Er is dan geen magie meer. Alleen onveiligheid, verwarring en walging.

Ik ben geen activist. Ik ben gewoon woest!

Ik schrijf dit niet om punten te scoren. Ik schrijf dit omdat ik rillingen kreeg toen ik het las. Omdat ik vader ben. Omdat ik in een wereld wil leven waar een kind dat Disneyland binnenloopt, alleen maar dromen meeneemt naar huis. Geen trauma.

Laat dit opiniestuk een wake-up call zijn. Voor Disneyland. Voor beleidsmakers. Voor iedereen met gezond verstand.

Want als een kind in trouwjurk op een Frans sprookjesplein pas wordt gered als iemand zijn wenkbrauwen optrekt. Het systeem niet alleen falend. Het is medeplichtig!!!