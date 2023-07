Discussie over controversiële zaken zal na zomerreces veel duidelijk maken over wezenlijke verschillen in partijprogramma’s Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 207 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Vorming van meerderheidscoalitie zal in verdeeld en gepolariseerd Nederland een hels karwei zijn

Ruim voor de verkiezingsdatum van 22 november 2023 zullen de verschillen in de partijprogramma’s van de grotere politieke partijen voor de kiezers al glashelder worden. Direct na het zomerreces zal namelijk in de Tweede Kamer de discussie losbarsten over de vraag welke belangrijke onderwerpen controversieel zullen worden verklaard. Daarover kunnen geen besluiten worden genomen door het demissionaire kabinet Rutte IV. Dat zijn onderwerpen waarover de politieke partijen in de Tweede Kamer duidelijk van mening verschillen ten opzichte van elkaar. Die onderwerpen mogen staatsrechtelijk alleen door een nieuwe regering worden behandeld.

Een deskundige hoef je niet te zijn om vast te stellen dat Nederland in 2023 te gepolariseerd en verdeeld is om te verwachten dat alle heikele problemen waardoor ons land al een tijd in het slot zit de kwalificatie van niet-controversieel zullen kunnen verkrijgen.

De kiezers moeten derhalve lijdzaam blijven toezien dat aan de groeiende crisissituaties in de (ouderen)zorg, de opvang van asielzoekers, de toenemende armoede onder uitkeringsgerechtigden en werkenden, het structurele tekort aan arbeidskrachten in onderwijs en andere sectoren, de toenemende dakloosheid, de woningnood, de stikstof-, energie- en klimaatproblematiek voorlopig niets zal veranderen zolang er geen nieuwe regering is gevormd.

Ongeacht van welk geslacht dan ook zal iedere beoogde nieuwe premier verbinding moeten zoeken in een jungle van grote verschillen tussen partijen die na de verkiezingsuitslag getalsmatig een meerderheidscoalitie kunnen vormen.