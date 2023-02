Directieleden Shell nu persoonlijk aangeklaagd wegens rol in vernietiging klimaat Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Milieubeschermers slepen elf directieleden van oliegigant Shell nu persoonlijk voor de rechter vanwege hun rol in de vernietiging van een leefbaar klimaat op Aarde. De directieleden worden verantwoordelijk gesteld voor het beleid van het concern dat volstrekt ontoereikend is om de opwarming van de planeet terug te dringen. Daarmee richten ze ook Shell zelf schade aan, aldus de activisten in The Guardian.

De advocaten van ClientEarth, een juridische klimaatactieactiegroep die onder meer gesteund wordt door grote pensioenfondsen, starten de rechtszaak in Engeland. Het is voor het eerst dat bestuurders van een klimaatvernietigend bedrijf persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

ClientEarth is zelf ook aandeelhouder van Shell en sleept de directeuren voor de rechter op basis van het ondernemingsrecht. De groep voert aan dat de directieleden het bedrijf schade toebrengen omdat er niet voldoende werk wordt gemaakt van het overschakelen naar een uitstootvrij beleid en er in plaats daarvan geld wordt gestopt in onnodige fossiele energieprojecten. De groep stelt dat daarmee het geld van investeerders wordt verspild en het toekomstig succes van het bedrijf op het spel wordt gezet.

Shell werd eerder met succes in Nederland door Milieudefensie voor de rechter gesleept. De rechtbank heeft het bedrijf opgedragen om de uitstoot per 2030 met 45 procent verminderd te hebben.

Shell maakte vorige week bekend dat het bedrijf een recordwinst van 40 miljard dollar heeft geboekt over 2022. De winst is voornamelijk te danken dan het opjagen van de energieprijzen door de Russische agressie tegen buurland Oekraïne. De recordwinst doet niets af aan het feit dat het bedrijf zich op een doodlopende weg begeeft door maar vast te blijven houden aan de exploitatie van fossiele energie, aldus advocaat Paul Benson van ClientEarth. "Op de lange termijn is het zowel voor Shell, de aandeelhouders als de planeet beter om de uitstoot sneller terug te dringen dan de directie nu van plan is."

Nest, een van de grootste Britse pensioenfondsen met 10 miljoen leden, steunt de actie. "We hopen dat het de hele energiesector wakker schudt." ClientEarth eist dat de directie een strategie ontwikkelt die in overeenstemming is met de klimaatdoelen die gehaald moeten worden en daarbij ook voldoet aan het vonnis van de Nederlandse rechtbank.

Shell wijst de aanklachten van de hand. "Onze directeuren hebben altijd voldaan aan hun wettelijke verplichtingen en gehandeld in het belang van het bedrijf. We menen dat ons beleid in overeenstemming is met het akkoord van Parijs."