Directeur vliegveld Heathrow: TikTok-fraudeurs oorzaak van chaos bij invalidenvervoer

Net als op andere vliegvelden is het een chaos op de Londense internationale luchthaven Heathrow. Al hebben de Britten wat meer last dan anderen vanwege de Brexit-gevolgen die het grensverkeer vertragen. Maar volgens John Holland-Kaye, de baas van Heathrow, spelen er ook andere zaken. Zo zouden passagiers tegenwoordig met meer bagage reizen en meer vloeistoffen bij zich hebben die de controles vertragen. Overigens nemen ze die vloeistoffen, veelal make-up, mee in hun handbagage omdat ze vrezen dat hun reguliere reiskoffer verloren gaat in de chaos.

Dan komt hij vervolgens met nog een andere verklaring: TikTok zet passagiers aan tot fraude. De interviewer wijst Holland-Kayeop klachten die melden dat er vorige week tientallen wachtenden waren in de ruimte die gereserveerd is voor mensen met een beperking en dat de wachttijden opliepen terwijl er geen airconditioning was.

Dat komt volgens de vliegveldbaas omdat er passagiers zijn die simuleren dat ze een beperking hebben om zo voorrang te krijgen bij het boarden. "Dat wordt op TikTok gepromoot als rtavelhack. Doe het alsjeblieft niet."

De fraude-methode is op het sociale medium populair gemaakt door een Britse student die liet zien hoe hij met voorrang behandeld wordt bij een retourvlucht van Ibiza omdat hij in een rolstoel is gaan zitten en doet alsof hij invalide is geraakt.