Directeur theater legt optreden cabaretier Wart Kamps stil na rumoer over religieuze grap

De directeur van een cultureel centrum in Duiven heeft eerder dit jaar de voorstelling van cabaretier Wart Kamps stilgelegd. Dat schrijft NRC . De directeur ging over tot de uitzonderlijke actie toen een deel van het publiek de zaal verliet. Een van de toeschouwers liep als eerste boos weg terwijl hij een scene uitvoerde waarin hij god speelt. Toen de cabaretier haar bij toevoegde ‘hé, niet weglopen als god praat’ stonden 150 anderen aanwezigen op en verlieten ook de zaal.

De cabaretier vertelt aan de krant: „Er ontstond rumoer en de directeur van het theater liep naar het podium toe. Hij riep: ‘Wart, dit gaat te ver, ik zet het optreden nu stop. Het optreden stópt.’ Dat was het teken voor 50 andere bejaarden om ook weg te gaan. Ik verstijfde. Een vriend die mee was, kwam het podium op en zei tegen de directeur: ‘U kunt toch niet zomaar een voorstelling censureren.’ Ik zei: ‘Ik vind het ook raar. Ik vind u een nare man!’ Waarop de directeur weer zei: ‘Ja, maar het moet gewoon stoppen.’ Daarna kreeg ik bijval uit de zaal en zag ik dat ik ook medestanders had. Dus zei ik tegen de directeur: ‘Ik wil dat jij nu weggaat.’ Na wat tegensputteren deed hij dat. Toen heb ik het opgetreden afgemaakt. In verkorte vorm."