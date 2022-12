Directeur feministisch kennisinstituut Atria ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

De Volkskrant onthult dat Kaouthar Darmoni is ontslagen als directeur van Atria, het gezaghebbende in 1935 opgerichte kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Amsterdam. Hoffmann Bedrijfsrecherche rapporteert na onderzoek dat de vrouw zich op meerdere vlakken ernstig heeft misdragen. Er zou sprake zijn van '(seksueel) grensoverschrijdend en intimiderend gedrag' naar werknemers en de directeur heeft een loopje genomen met de arbeidsrechten van werknemers. Extra pijnlijk is dat Atria overheden en bedrijven adviseert over de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag.

Drie oud-medewerkers van Atria met wie de Volkskrant sprak, die op verschillende afdelingen van het instituut werkzaam waren, onderschrijven de bevindingen van Hoffmann. Onafhankelijk van elkaar typeren ze Darmoni als ‘exhibitionisch’ en ‘ongeremd’. Ze zou meermaals een gelegenheid hebben aangegrepen om zichzelf te ontkleden en ‘in haar bh of haar string’ op de werkvloer hebben gestaan. Ook zou ze personeelsleden ongevraagd op het achterhoofd hebben gekust. Dat Darmoni de wekelijkse vergadering op maandagochtend standaard begon met buikdansen – iets waarover ze zelf in interviews heeft verteld – werd door de voormalige werknemers eveneens als ongepast ervaren. ‘We moesten allemaal meedoen met buikdansen’, vertelt Nicky, die net als de twee andere oud-medewerkers uit angst voor represailles alleen met een gefingeerde naam in de krant wil. ‘Dat vonden de meesten van ons verschrikkelijk. Soms drukte Kaouthar bij het dansen haar borsten of billen tegen je aan. Als iemand iets van haar gedrag zei, lachte ze je vierkant uit.’

Het gedrag ging gepaard met het cultiveren van een angstcultuur. Wie kritiek uitte werd openlijk geschoffeerd en slecht behandeld. Ze zette daarbij collega's op tegen de critici. Ook hing ze het pand vol met camera's die zowel beeld als geluid registreerden, een praktijk die bij wet is verboden.

De krant schrijft dat Darmoni, die in oktober 2019 aantrad, de uitkomst van een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft gemanipuleerd. Op die manier wist ze de schokkende resultaten te verbergen voor de Raad van Toezicht. Die instantie ligt ook onder vuur omdat er te lang gewacht is met ingrijpen. Al in 2020 werd er door de ondernemingsraad alarm geslagen over haar gedrag. Volgens Hoffman heeft ze zich ook 'bedrog en/of dwaling' in haar cv. Darmoni is opgeleid in Frankrijk.

Darmoni kondigt aan haar ontslag aan te vechten. Ze spreekt van "een samenraapsel van verzinsels" en zegt het rapport van Hoffmann niet te hebben ingezien.