Diplomatieke rel tussen Argentinië en Frankrijk voorkomen met een post-it

De Argentijnse ambassadeur merkte tijdens zijn bezoek aan het Franse parlement dat op de landkaart achter hem de Malvinas, ook wel bekend als de Falklandeilanden, aangemerkt worden als Brits. Een pijnlijk dispuut, waarbij de Britten nog altijd het overduidelijk in Zuid-Amerika gelegen grondgebied claimen. In 1982 leidde dat tot een korte maar hevige oorlog, de Falklandoorlog. Daarbij vielen aan Argentijnse zijde 649 doden, aan Britse zijde 258. De Argentijnse ambassadeur vergelijkt het toekennen van de Malvinas aan de bewering dat de Krim Russisch is. Onacceptabel. Dan komen de Fransen met een oplossing.