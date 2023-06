Dinsdag kan de Tweede Kamer haar gezicht nog redden door oorlogsmisdrijven inderdaad oorlogsmisdrijven te noemen

"Luit, deze man heeft zich net aan ons overgegeven."

"Mooi, zet hem aan de rand van de kali met zijn muil naar het water en schiet hem voor zijn godverdommenis."

"Is dat geen oorlogsmisdrijf, luit?"

"Laat me dat uitleggen, soldaat. Het kan geen oorlogsmidrijf zijn want het wordt gepleegd in het kader van een intern conflict. Weliswaar heeft Indonesië op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uitgeroepen maar die heeft Nederland niet erkend."

"Ja, maar…"

"En mochten er ooit landverraders aan de macht komen en die onafhankelijkheidsverklaring achteraf wel erkennen, dan is er nog niks aan de hand. Dan maken ze zeker een uitzondering voor excessen te velde of hoe ze dat tegen die tijd ook mogen noemen."

"Dat is een hele geruststelling, luit. Dank u wel. Lópen, vuile plopper of je krijgt de kolf van mijn geweer in je nieren."