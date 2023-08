Dilan Yeşilgöz wordt zoals verwacht nieuwe partijleider VVD

VVD-rechtsbuiten Dilan Yeşilgöz-Zegerius wordt zoals verwacht de nieuwe lijsttrekker van de partij. De demissionair justitieminister werd vorige maand door de VVD naar voren geschoven als voorkeurskandidaat. Tegenkandidaten konden zich tot zondag melden, maar dat is niet gebeurd. Daarom staat nu vast dat Yeşilgöz de lijst aanvoert bij de Kamerverkiezingen in november.

"Met elkaar en met onze ideeën voor Nederland, gaan we er alles aan doen om bij deze verkiezingen de grootste partij te worden", zegt Yeşilgöz in een reactie.

Yeşilgöz speelde een grote rol in de val van het kabinet-Rutte IV waarbij de VVD de stekker uit de coalitie trok omwille van een onverdedigbaar standpunt rond gezinshereniging. De VVD wilde gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen beperken. Vooraf was al bekend dat dit een rode lijn was voor coalitiepartners ChristenUnie en D66. De crisisoverleggen werden geleid door Yeşilgöz.

Het is niet moeilijk om te zien op welke flank van de VVD Yeşilgöz zich bevindt. Als minister kwam ze steevast op voor de politie na elk nieuw racismeschandaal dat binnen het korps de kop opdook. Ondanks de sterk toenemende dreiging van extreemrechts geweld, waarschuwde Yeşilgöz voor het gevaar van "wokisme" in de jaarlijkse HJ Schoo-lezing. Terwijl er een ware leegloop van Kamerleden was de afgelopen tijd, inclusief partijleiders en Kamerleden met justitie in hun portefeuille, wijdde Yeşilgöz slechts warme woorden aan het vertrek van PVV'er Lilian Helder.