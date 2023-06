Dilan Yeşilgöz voert PVV-motie uit: verbod op keppeltje en hoofddoek bij politie

28 jun. 2023 - 7:39

Prima dus: politie draagt een uniform en daar passen geen geloofsuiting bij. Altijd grappig om te lezen dat het keppeltje hier wordt bijgesleept, want het gaat natuurlijk met name om de hoofdoek, dat een teken is van ongelijkheid en strenge vrouwonvriendelijke leefregels. Vraag anders de meisjes en dames in Iran maar eens waarom ze eigenlijk al tijden de straat op gaan. Next!

