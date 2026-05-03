Dilan Yesilgöz verdient onmiddellijk een motie van wantrouwen Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten

Wie precieze informatie zoekt over het vastgoed van defensie - van vliegvelden tot radarstations en ondergrondse leidingen voor elektriciteit en bijvoorbeeld kerosine, moet even op internet kijken. Daar is alle informatie voor iedereen beschikbaar, zo constateert de NRC in een groot artikel. Toch zijn deze gegevens volgens Defensie zogenaamd sterk geheim. Je kunt er donder op zeggen dat Rusland, China, Iran en de nodige andere mogendheden deze gegevens al lang hebben opgeslagen. Net als terreurorganisaties en misdaadkartels. Ze weten bij oorlog of acties tegen Nederland zo precies waar ze zijn moeten.

Het zet de Nederlandse defensie ook nog eens totaal voor gek in de ogen van de bondgenoten. Daarmee is deze militaire infrastructuur voor een belangrijk gedeelte onbruikbaar geworden. Het zal waarschijnlijk miljarden kosten om die kabels en buizennetwerken te verleggen zonder dat iemand het merkt.

De Tweede Kamer is met reces. Bij WNL op Zondag merkte minister van Defensie Dilan Yesilgöz tijdens een lange kakelsessie op dat ze wetgeving in de maak heeft om dat een beetje te veranderen maar dat er nu eenmaal ook andere departementen dan het hare bij betrokken waren. En het was ingewikkelder dan je dacht.

Het is niet ingewikkelder dan je dacht. Je haalt al die informatie om te beginnen offline. Dat is te laat maar beter laat dan nooit. Daarna roep je het parlement in spoedzitting bijeen om met wetgeving ervoor te zorgen dat zoiets niet meer voorkomt. Bovendien moet Defensie carte blanche en de bijbehorende miljarden krijgen om de informatie onbruikbaar te maken die nu in handen van onze potentiële vijanden is. Tot die tijd is ons land in gevaar en hebben de voorgenomen mega-investeringen in 'de beste spullen voor onze jongens', weinig zin.

Gezien haar reacties bij WNL op Zondag lijkt Dilan Yesilgöz dit niet in te zien. Zij gaat het allemaal eens rustig oppakken met wat wetgeving en interdepartementaal overleg. De kans is groot dat zij dit ter plekke zat te verzinnen, nadat zij door de NRC van deze enormiteit op de hoogte worden gebracht. Daarmee heeft zij een verpletterend brevet van onvermogen afgegeven.

Deze Haagse bubbelpolitica is volstrekt ongeschikt als minister van Defensie. Daarom zou de Tweede Kamer haar onmiddellijk af moeten zetten. Hiervoor terugkomen van het reces. De zaak is er ernstig genoeg voor. Dit heeft de proporties van het toeslagenschandaal. Dit is niet iets om koffie over te gaan drinken. Dit is mega.

De kans dat het tot directe en radicale actie komt, is natuurlijk gering. Het zal wel bij een paar vragen blijven, die vervolgens door de minister nauwelijks worden beantwoord. Dat hoort burgers een heel slecht gevoel te geven over hun persoonlijke veiligheid in geval van oorlog.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

