Dilan Yeşilgöz valt in de prijzen: Grootste privacyschender 2023

15 jan. 2024 - 19:38

[Uiteindelijk bleek de man zonder geldige reden op een signaleringslijst te staan. Hij zat enkele maanden onschuldig vast in een Spaanse cel. Volgens Yeşilgöz was het weliswaar vervelend dat met name moslims onschuldig op dergelijke lijsten belandden, maar moesten ze er zelf maar voor zorgen dat ze hier weer vanaf gehaald werden.] Wat een gotspe! Het is sowieso al schandalig als je ten onrechte op de Interpol-signaleringslijst bent gezet en daardoor maandenlang onschuldig in een cel in het buitenland hebt moeten doorbrengen, maar het is wel het toppunt dat je er zelf maar voor moet zogen er vanaf te komen. De staat behoort een forse schadevergoeding uit te keren. (Ik neem aan dat daarvan werk wordt gemaakt). En de "sociale" media: hun werkwijze is walgelijk, zoals bekend. Goed dat Bits of Freedom dit allemaal aan de kaak stelt.