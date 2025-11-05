De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Dilan Yesilgöz stelt eis na eis na eis, wil nu kabinet zonder Kamermeerderheid

De VVD wil een kabinet zonder meerderheid in de Tweede Kamer. De partij wil samen met CDA, D66 en JA21 een coalitie vormen. Dat heeft Dilan Yesilgöz laten weten aan verkenner Wouter Koolmees.

De vier partijen hebben 75 zetels in de Kamer. Een coalitie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks-PvdA zou kunnen rekenen op een meerderheid van 86 zetels, maar daar voelt Yesilgöz niets voor.

D66 en CDA zijn allesbehalve enthousiast over een coalitie zonder Kamermeerderheid, en zelfs JA21 heeft daar bedenkingen bij. “Stabiliteit is niet een optelsom van zetels”, luidt de onnavolgbare logica van Yesilgöz, die bij de afgelopen twee verkiezingen ruim een derde van de VVD-kiezers wegjoeg.

De kans dat het mogelijk is met JA21 een stabiele regering te vormen lijkt klein. Daarmee benadeelt de VVD opnieuw een belangrijk deel van de achterban: de ondernemers die snakken naar goed bestuur.