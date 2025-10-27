Dilan Yesilgöz kent geen genade met kleuters: ‘Niks mis met 130 rijden op het schoolplein’ Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 403 keer bekeken • bewaren

Ze moest natuurlijk al komen opdraven bij het lijsttrekkersdebat van het Jeugdjournaal, maar daarnaast vond Dilan Yesilgöz ook nog tijd om bij Spijkers Met Koppen vragen van kleuters te beantwoorden. Zoals van Bura, die wilde weten wat de VVD-leider leider vindt van een klasgenoot die op het schoolplein heel hard rijdt op de skelter. “Ik ben bang dat hij tegen me aanbotst.”

Yesilgöz is niet onder de indruk van de zorgen van de jonge vragensteller. “Ik zou zeggen: iedereen moet zo hard kunnen rijden als hij wil. Dat noemen wij vrijheid, al wil deze klasgenoot 130 rijden op het schoolplein.” De VVD-leider ziet meer in zelfredzaamheid. “De oplossing ligt er dus in dat meneer Bura zelf wat sneller moet leren lopen.”

Ook breekt Yesilgöz een lans voor kleuters die hard werken voor hun Sinterklaascadeaus. Want van mannen met baarden die presentjes uitdelen, moet ze niets hebben. Want als er nou iets extreemlinks is...