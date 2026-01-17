Dilan Yesilgöz is het blok aan het been van de formatie Opinie Vandaag leestijd 4 minuten 142 keer bekeken Bewaren

De overheid verkleinen en oorlogsvoorbereidingen kunnen niet tegelijk.

Dilan Yesilgöz is een blok aan het been van de formatie. Zonder haar noodlottige inbreng had er al lang een kabinet op het bordes van Huis ten Bosch gestaan. Dat komt door haar ideologische verblinding. In haar publieke optredens benadrukt zij steeds dat zij blijft vechten voor een kleinere overheid. Daarnaast wil zij de verhoging van de defensiebudgetten financieren uit bezuinigingen en niet uit leningen.

Dat is godsonmogelijk.

De NAVO bevindt zich in de grootste crisis van zijn bestaan. De Verenigde Staten ontpoppen zich als een tegenstander van Europa. Daardoor staan de Europese landen met hun allen voor de volgende keuze: zich militair onafhankelijk maken van de voormalige bondgenoot óf in de Russische invloedssfeer raken.

De als "duiders" gedefinieerde wijsneuzen beweren op de televisie om strijd dat het nog jáááren zal duren voor Europa de Amerikaanse bescherming kan missen.

Ondertussen kan de situatie zich zo toespitsen, dat Europa die jaren niet krijgt. Dan is een totale ommekeer onvermijdelijk.

Hoe dan ook: een nieuw kabinet zal Nederland op voet van oorlog moeten brengen. Dat kun je niet aan de markt overlaten. Het is geen kwestie van bestellingen doen bij het bedrijfsleven. Het betekent een grote omschakeling van de economische prioriteiten. Als spullen voor onze jongens ("onze jongens verdienen de beste spullen") op de eerste plaats komen, kan dit betekenen dat er helaas voorlopig geen ruimte is voor de productie van civiele vrachtwagens. Dan moeten die oude beestjes maar langer op de weg blijven en logistieke bedrijven zijn verplicht militair belangrijke goederen als eerste te vervoeren. Dan bepaalt de regering waar defensie extra oefenterreinen, kazernes, vliegvelden en aanlegplaatsen krijgt. Burgers verliezen het recht hiertegen in beroep te gaan. Bij een boekje met aanwijzingen voor de burgerbevolking kan het niet blijven. Er moet een organisatie in het leven geroepen worden die hulp blijft bieden als stroom en gas zijn uitgevallen. Wellicht is daartoe een vorm van dienstplicht noodzakelijk. Mannen en vrouwen zijn oproepbaar om huis en haard te beschermen. Militair verkeer op de weg en het spoor hebben altijd voorrang.

Het heeft weinig effect als Europese landen dit allemaal op hun eigen houtje proberen. Er is sturing vanuit Europa nodig. Dit vereist een versterking van de Europese samenwerking en een vereenvoudiging van de besluitvorming. Het beste zou het zijn als aan de top van de Europese Unie een confederale regering komt die zich bezig houdt met buitenlandse zaken en defensie in de breedste zin des woords. Het beleid wordt dan uiteraard gecontroleerd door het democratisch gekozen Europees Parlement dat net zoveel bevoegdheden krijgt als in Nederland de Staten-Generaal.

Bezuinigingen op onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid zijn geen optie. Waarom zou je vechten voor een staat die je niets te bieden heeft behalve vragen om nog meer offers? Nog iets: als je een moderne oorlog voorbereidt, is het nogal dom het intellectuele en lichamelijke weerstandsvermogen van de bevolking aan te tasten.

Bovendien zullen zulke bezuinigingen volstrekt onvoldoende zijn. Dat leert de ervaring uit de wereldoorlogen van de vorige eeuw. De kinderen en de kleinkinderen zullen dan ook betalen voor de veiligheid die de huidige generaties voor hen organiseren. Dat is eerlijk en rechtvaardig. Met andere woorden: de oorlog wordt voorbereid met geleend geld, het liefst eurobonds. De regering zou kunnen bevorderen dat spaarders hun werkloze euro's, die nu door inflatie langzaam worden opgegeten, omzetten in obligaties. Die zouden gewoon online en bij zaken als de Primera te koop moeten zijn.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van maatregelen die een gedurige inmenging van de overheid vereisen. Het vergt geen kleinere maar een grotere overheid. Anders komt er niets van terecht.

Wat Dilan Yesilgöz wil, is een contradictio in terminis. Ze zal er met haar ideologische bondgenoten Brekelmans, Heinen en Karremans wel in slagen een heleboel noodzakelijke maatregelen tegen te houden. Dat leidt dan tot een zwakke regering met een ongeloofwaardig programma. En niet tot een Nederland dat zich blijvend kan verdedigen.

Of haar praatjes zijn alleen maar voor de Bühne en bedoeld als kiezersbedrog. Dilan Yesilgöz heeft wel vaker gelogen. Toch kunnen we er maar beter vanuit gaan dat ze dit keer meent wat ze zegt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen zeker nu de laatste putten open blijven en de provincie Friesland zo'n schandalig lage compensatie krijgt voor nieuwe exploitatie op zijn grondgebied.

