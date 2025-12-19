Dilan Yesilgöz is de échte Politicus van het Jaar Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 306 keer bekeken Bewaren

Rob Jetten is door het publiek verkozen tot Politicus van het Jaar. Dat is de uitslag van een enquête die het bureau Ipsos I&O uitvoerde in opdracht van Goedemorgen Nederland. Deze triomf verbleekt echter door het op hem uitgebrachte aantal stemmen: twintig procent. De nummers twee en drie, Henri Bontenbal en de eeuwige Geert Wilders, bleven daar nog onder. Het onderzoek laat dus vooral de enorme verdeeldheid van de Nederlandse kiezers zien.

Rob Jetten leidde D66 naar de grootste verkiezingszege uit zijn bestaan maar lijkt nu bezig de formatie te verliezen. Als het gaat om prestaties is niet hij maar Dilan Yesilgöz de politicus van het jaar. In feite bepaalt zij immers hoever Jetten mag gaan. En dat na een lange serie fiasco's van haar kant.

Tel maar op: Dilan Yesilgöz leidde haar partij, de VVD, van de ene verkiezingsnederlaag naar de andere. Als minister van Justitie was zij verantwoordelijk voor een verkeersboetebeleid dat zelfs volgens de uitvoerders buiten elke proportie is en mensen al snel in grote financiële moeilijkheden brengt. Zij liet Rutte IV vallen en gaf vervolgens steun aan het meest rampzalige kabinet uit de hele Nederlandse geschiedenis. Na de door haar verloren verkiezingen van deze herfst blokkeerde zij met succes de vorming van een stabiel kabinet op brede basis. Daar gaat zij tot op de huidige dag mee door.

Met haar steun wordt een asielbeleid doorgedreven dat door veel van haar partijgenoten, onder wie talrijke burgemeesters, als contraproductief wordt ervaren. Zij doet nu pogingen een van de drie extreemrechtse partijen in Nederland, namelijk JA21, regeringsverantwoordelijkheid te geven zodat het nieuw te vormen kabinet zo veel mogelijk lijkt op het vorige – ondanks alle rampen die daaruit zijn voortgekomen.

Zij komt met dit alles glimlachend weg. Op het laatste congres van de VVD kreeg zij brede steun.

Ja, Dilan Yesilgöz is de echte politicus van het jaar. Voor Nederland betekent dat stilstand en achteruitgang maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk berekent zij de koers. Dat het schip van staat recht op de klippen afvaart, maakt Dilan Yesilgöz niet minder de roergangster.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.