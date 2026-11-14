Dilan Yesilgöz eist de ziel van Rob Jetten op Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 628 keer bekeken • Bewaren

“Ik wens U geheel en al uit te wonen”

Premier Rob Jetten verscheen vrijdagavond om half acht op een persconferentie alsof er niets aan de hand was. Hij keek zelfverzekerd en goedgemutst het kritische journaille aan. Hij vertelde onbekommerd dat het kabinet een heel weekend in de afgelegen Zwaluwenberg de boel nog eens goed uit ging praten. Je kon aan Jetten zien dat het goed af zou lopen. Ondanks alles zou het kabinet doorgaan met de vele mooie dingen die al in gang gezet hebben. Er hing een glans om hem heen. Hij presenteerde zich als de ridder van de hoop.

Die term heb ik niet zelf verzonnen. Het was de bijnaam van een Braziliaanse politicus/militair die tegen het corrupte systeem van zijn land vocht: o cavaleiro da Esperança. Zijn naam was Luis Carlos Prestes en hij kwam uiteindelijk in Hotel Lux terecht, in Moskou. Kenners van de materie weten nu genoeg maar die materie doet er in dit verband niet toe.

Jetten speelde de ridder van de hoop en een half uurtje leek dat te lukken. Daarna verscheen Dilan Yesilgöz op de buis. Ze vond dat de premier de zaken verkeerd had voorgesteld. De situatie was veel ernstiger. Het was duidelijk dat het kabinet op deze manier niet kon doorgaan, sprak ze met een lichte trilling van woede in haar stem. Het kwam erop neer dat de CDA- en D66-ministers tijdens het weekend nog wat te wachten stond. Ze eiste - zo maakte zij met woorden en lichaamstaal duidelijk - de ziel van Rob Jetten op. Alleen daardoor konden haar woede en haar verdriet worden gematigd.

Wees gewaarschuwd, ridder van de hoop, de Zwaluwenberg is een toverkasteel uit een boos sprookje. Je ziel staat op het spel. Als Dilan met je klaar is, ben je Lord Wanhoop.

Zoals Rosy Arango haar aangrijpende lied beëindigt: “Ando en pretensiones de chuparme a Usted”. Ik wens U helemaal uit te zuigen, betekent dat letterlijk. Uit is vervangbaar door een ander voorzetsel maar dat zou te grof zijn. Misschien is de beste vertaling nog wel: “Ik wens U geheel en al uit te wonen”.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en evenmin dat rond het UWV en de affaire van het Groninger aardgas.

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