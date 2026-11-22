VVD-leider Dilan Yesilgöz schoof dit weekend aan bij Spijkers Met Koppen om over de kabinetscrisis te praten. Ze vertelt daar dat het minderheidskabinet een mislukt experiment was, maar nu niet meer. “Als een experiment eenmaal mislukt is, dan is het voorbij en dan kom je in de volgende fase, en dat is een kabinet.”
Zelf draagt Yesilgöz geen enkele verantwoordelijkheid voor de problemen van de afgelopen maanden. “Wij hebben drie dagen nagedacht om te bepalen waar het misgaat. En de conclusie was heel helder: niet bij mij.” Bij wie dan wel? “Rob. Die is te optimistisch en te lief geweest.”
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