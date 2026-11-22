VVD-leider Dilan Yesilgöz schoof dit weekend aan bij Spijkers Met Koppen om over de kabinetscrisis te praten. Ze vertelt daar dat het minderheidskabinet een mislukt experiment was, maar nu niet meer. “Als een experiment eenmaal mislukt is, dan is het voorbij en dan kom je in de volgende fase, en dat is een kabinet.”