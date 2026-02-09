Dilan Yesilgöz besteedt de pijnpunten van het beleid heel handig aan andere partijen uit Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 922 keer bekeken • Bewaren

Met de dag wordt duidelijker hoe vreselijk Rob Jetten en Henri Bontenbal zich in het pak hebben laten naaien. Wat dat betreft verdient Dilan Yesilgöz nog meer bewondering dan haar tot op heden ten deel gevallen is. Wat een wereldwijf. Ze is nog het meest vergelijkbaar met de Griekse godin Circe, die haar bezoekers bedwelmde en vervolgens in varkens veranderde. In de Odyssee van Homerus loopt dit goed af omdat Odysseus zijn hersens bij elkaar houdt, al kan hij zich gedurende een jaar niet aan de erotische verleidingen van de goddelijke tovenares onttrekken.

Maar in Den Haag is geen Odysseus. Ze hebben zich allemaal in varkens laten veranderen en moeten tevreden zijn met de eikels die Dilan hen toewerpt. In hun bedwelming hebben Jetten en Bontenbal zich op laten zadelen met alle ministeries die de onaangename elementen van het in het regeerakkoord gefrommelde VVD-beleid moeten uitvoeren. Op Volksgezondheid na, om het niet al te opvallend te maken.

Hans Vijlbrief van D66 moet de verdere afbraak organiseren van wat er nog aan sociale zekerheid rest. Eleanor Boekholt O´Sullivan is Volkshuisvesting ingeluld. Zij zal ongetwijfeld de woninggeneraal zonder huizen worden genoemd. Stientje van Veldhoven krijgt Klimaat en Groene Groei in de maag gesplitst. D66 levert tenslotte de minister van Landbouw. Een paar dagen zong de naaam Sjoukje Heimovaara rond, bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit maar deze slimme vrouwe bedankte voor de eer. Nu is de keuze gevallen op de Deventer wethouder Jaimy van Essen, die voor zijn plezier wijn proeft en verhandelt. Hij krijgt de tractoren voor de deur.

Ook het CDA heeft pijndepartementen gekregen: Mirjam Sterk gaat naar langdurige zorg, Bart van den Brink mag asielbeleid doen. Heleen Herbert krijgt Economische zaken.

Dilan Yesilgöz kan rustig achteroverleunen terwijl de andere partijen de klappen opvangen. Voor optimist Jetten is wat dat betreft een bijzondere rol weggelegd. In de praktijk moet hij het gezicht zijn van het VVD-beleid. Nogmaals: Circe triomfeert, een Odysseus dient zich niet aan.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet ui de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie aangeboeden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

