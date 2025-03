Dieuwertje Blok overleden Media • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1971 keer bekeken • bewaren

Dieuwertje Blok, een van de meest geliefde presentatrices, is op 67-jarige leeftijd overleden. Blok was de laatste jaren vooral bekend door haar rol in het Sinterklaasjournaal maar begon haar carrière in de jaren '80 en werd al snel razendpopulair.

Met Dieuwertje Blok verliest de publieke omroep een van zijn meest iconische gezichten. En ook een van de meest geliefde. Iedereen die met haar werkte, wist: de Dieuwertje van de tv en de radio verschilde maar weinig van de echte Dieuwertje. Haar hartelijkheid en warmte waren nooit gespeeld. Als presentator was ze altijd goed voorbereid. Zelden hoefde er iets opnieuw te worden opgenomen bij Het Sinterklaasjournaal, het stond er vaak in één keer goed op. Maar ook live was ze niet van haar stuk te brengen. Ging er iets mis bij de registratie van de intocht, dan loste ze dat elegant op. En in het klassieke-muziekprogramma NTR Podium wist ze met haar kennis en charme van elk interview een klein pareltje te maken. Dat had niet alleen met talent te maken, maar ook met empathie. Dieuwertje wist zich haarfijn in te leven in de mens die tegenover haar zat of de rol die ze moest spelen.

Naast haar tv-werk zette Blok zich ook in voor tal van maatschappelijke doelen, waaronder de hulp aan vluchtelingen.