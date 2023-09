Diersoorten sterven nog veel sneller uit dan gedacht: ‘Boom des levens wordt verminkt’ Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

De zesde massale uitstervingsgolf in de wereldgeschiedenis is begonnen en dat is te danken aan de mens. Als gevolg van onze activiteiten sterven andere diersoorten nu uit in een tempo dat 35 keer hoger ligt dan het gemiddelde in de geschiedenis van de aarde, schrijft The Guardian. Omdat veel verwante soorten tegelijkertijd uitsterven spreken onderzoekers van “het verminken van de boom des levens”.

Zo zijn er in de afgelopen 500 jaar net zoveel soorten uitgestorven als er normaal in 18.000 jaar verdwijnen. Dat schrijven wetenschappers in een onderzoek dat is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences. Hoogleraar Gerardo Ceballos, die is betrokken bij het onderzoek, luidt de noodklok. “We zijn alarmisten omdat we ons grote zorgen maken.”

Het nieuws wordt nog slechter, want door de klimaatcrisis, de illegale jacht en vernietiging van leefgebieden zal het uitsterven in de komende jaren alleen nog maar sneller gaan, zo is de verwachting. In het slechtste scenario gaat het uitsterven dan maar liefst 354 keer zo snel als in de afgelopen miljoen jaar.