Dierpolitiek gaat ons allemaal aan

Tristan Lof Journalist bij PINK!, jongerenorganisatie van Partij voor de Dieren

Willen we echt bijdragen aan de oorzaak van de grootste problemen van deze tijd, dan is het tijd om de mens niet meer centraal te stellen.

De huidige tijd kent veel uitdagingen: woning- en personeelstekorten, armoede, immigratie en een uitgehold zorgsysteem, om maar een paar te noemen. Problemen die je niet direct associeert met de Partij voor de Dieren. Want die zijn er toch alleen voor de vlinders, otters en wolven? Heel schattig, die bevers, maar we hebben wel wat belangrijkers aan ons hoofd. Toch hebben dieren en de natuur alles te maken met de grote politieke vraagstukken waar we nu voor staan.

Een groot deel van die problemen zijn namelijk het gevolg van een mens-centraal wereldbeeld. Volgens dit beeld is de mens superieur aan de natuur en alle andere dieren en mogen we ze daarom naar hartelust uitbuiten. Dit brengt rampzalige gevolgen met zich mee, zoals miljarden aan lijdende dieren in de bio-industrie, het verdwijnen van regenwouden, het verlies van diersoorten en het vernietigen van natuurgebieden door plantages en mijnbouw. Maar hier houdt het niet op. Naast de gevolgen voor niet-menselijke dieren, hebben ook wij te lijden onder deze houding. Partij voor de Dieren ziet de mens als onderdeel van het ecosysteem en stelt voor alleen te nemen binnen de draagkracht van de aarde.

Als dat lukt, kunnen we weer huizen bouwen omdat we niet te maken hebben met een stikstofoverschot. Meer dan de helft van de Nederlandse ruimte die de veehouderij nu inneemt, kunnen we gebruiken voor duurzame woningen en natuurgebieden. We zorgen ervoor dat ook die andere aardbewoners, de niet-menselijke dieren, ruimte krijgen om zich hier te kunnen vestigen. Daarnaast veroorzaken minder auto’s en meer groen schonere lucht, waardoor we minder snel in het ziekenhuis belanden en onnodige druk op de zorg wegnemen.

Dictaturen en terreurorganisaties drijven op olie. Partij voor de Dieren staat voor mededogen en wil ieder mens opvangen dat op de vlucht is, maar zonder fossiele brandstoffen zorgen we ervoor dat mensen hun thuisland überhaupt niet hoeven te ontvluchten en levensgevaarlijke overtochten hoeven te maken. Gaan we klimaatverandering tegen, dan veroorzaken we minder natuurrampen en droogtes, fenomenen die vaak gepaard gaan met honger en verder oplopende spanningen. Minder soja- en palmolieplantages zorgen ervoor dat mensen niet van hun land worden verdreven en moeten zoeken naar een veilig heenkomen.

Pompen we geen miljarden meer in de fossiele industrie en veehouderij, dan willen wij dat geld gebruiken om te investeren in de zorg, onderwijs en zorgen voor meer economische gelijkheid. Als we op tijd beginnen met het tegengaan van klimaatverandering en milieuvervuiling, bespaart dit ons verdere miljarden om al die schade weer te repareren. Een plantaardig en gezonder leefpatroon zorgt bovendien voor minder ziekte, wat de druk op de zorg verder doet afnemen en met zich meebrengt dat zorgpersoneel minder snel hun baan opzegt.

En als dat nog niet genoeg is, willen we het lijden stoppen van die miljoenen varkens, kippen en koeien. Want naast de 17 miljoen mensen wonen er ook 116 miljoen veedieren in ons land. Dieren die net als wij beschikken over een breed scala aan emoties en pijn, verdriet en vreugde kunnen ervaren. We weten dat onze honden intens kunnen genieten door achter een bal aan te rennen en onze katten zorg kunnen dragen voor hun kittens. Bij varkens en koeien is dat niet anders. Naast de massale milieuwinst die we kunnen boeken bij een kleinere veestapel, besparen we ook nog eens onvoorstelbaar veel leed bij onze mede landgenoten.

Kortom, willen we echt bijdragen aan de oorzaak van de grootste problemen van deze tijd, dan is het tijd om de mens niet meer centraal te stellen, maar het gehele ecosysteem. Partij voor de Dieren is dé groene partij die geen concessies doet als het gaat om het belang van alle aardbewoners.