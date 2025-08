Dierenliefde of genocide? Israëliërs 'redden' ezels uit Gaza en brengen ze over naar Frankrijk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 295 keer bekeken • bewaren

In België landen vliegtuigen met aan boord ezels uit Gaza. Ze worden vanuit Luik overgebracht naar opvangcentra in het zuiden van Frankrijk. Een van die centra wordt gesteund door Brigitte Bardot, de iconische filmster die zich op latere leeftijd niet alleen ontpopte tot dierenbeschermer maar ook tot sympathisant van extreemrechts.

De dierentransporten worden georganiseerd door de Israëlische Starting Over Sanctuary. De ezels zouden ondervoed zijn en slecht behandeld worden door de Palestijnse eigenaren in het gebied waar het Israëlische leger genocide aan het plegen is en de bevolking op last van premier Netanyahu wordt uitgehongerd.

Palestijnse activisten stellen dat de ezels gewoon gestolen zijn. De VRT schrijft:

Traditioneel worden ezels vaak gebruikt als transportmiddel. Iets wat zeker nodig is in tijden van oorlog, wanneer zoveel ontheemden zijn in Gaza. Daarom spreekt Al Jazeera van "gestolen" ezels, net omdat die dieren zo onmisbaar zijn. De ezels worden volgens berichtgeving gebruikt om gewonde mensen naar het ziekenhuis te brengen of om voedsel en medicijnen te vervoeren. "Israël zal je ezel redden, maar niet je kind", zei Palestijnse politiek analist Ahmed Najar in Al Jazeera. Volgens hem doet Israël dat om de bewegingsvrijheid van de Palestijnen te beperken.

Het vliegveld van Luik ligt op zo'n 25 kilometer van de grens met Nederland. Een woordoerder verklaart dat er al honderden ezels zijn getransporteerd.

"Tot nu toe zijn er 550 ezels via Luik vervoerd. Ze komen niet uitsluitend uit Gaza, maar ook uit de Westelijke Jordaanoever en Israël", aldus Delcourt. "Gezien het grote aantal ezels in slechte gezondheid, heeft de dierenbeschermingsorganisatie een beroep gedaan op internationale solidariteit." Er is volgens hem een hulpketen ontstaan doorheen Europa waarbij de luchthaven van Luik een interessante partner is. "We hebben dagelijkse verbindingen met Tel Aviv en we kunnen de dieren in geval van gezondheidsproblemen onderbrengen in onze faciliteiten."

De acties worden onder meer gefinancierd met crowd funding onder dierenvrienden die wellicht niet altijd bekend zijn met de achtergronden van de 'redding'.