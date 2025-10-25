Dierenliefde als verdienmodel bij Evidensia en Anicura Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 225 keer bekeken • bewaren

Kees Zwaan Cultuurwetenschapper, werkte 35 jaar in de zorg

Op de website van Stad en Land Dierenkliniek Schagen staat te lezen: ‘Bij IVC Evidensia willen we gezonde en gelukkige huisdieren.’ Wat daarbij niet expliciet wordt genoemd, is dat het bedrijf als commerciële organisatie zoveel mogelijk winst wil maken. Voor mensen die met een ziek huisdier naar de vestiging in Schagen gaan, kan dat tot zeer hoge kosten leiden.

De dierenkliniek maakt onderdeel uit van Evidensia, een van Europa’s grootste ketens van dierenartsenpraktijken. In Nederland heeft Evidensia ongeveer 300 klinieken en 7 dierenziekenhuizen, waar jaarlijks zo’n 1,5 miljoen dieren behandeld worden. Het bedrijf is eigendom van investeringsmaatschappijen en is de afgelopen jaren flink gegroeid door het overnemen van zelfstandige dierenartsenpraktijken. Dit doet denken aan vergelijkbare processen in de medische zorg, zoals bij Comed, dat artsenpraktijken kocht en door financiële problemen en slecht beleid failliet ging.

Evidensia kreeg eerder kritiek omdat dierenartsen werden gestimuleerd om zieke dieren door te verwijzen naar hun eigen gespecialiseerde, maar duurdere, ziekenhuizen. De Dierenbescherming sprak toen over ‘perverse financiële prikkels’. Naar aanleiding hiervan stopte Evidensia met het geven van bonussen aan medewerkers voor het aantal doorverwijzingen.

De tarieven bij Evidensia liggen veel hoger dan bij zelfstandige dierenartsen. Spoedconsulten kunnen oplopen tot ongeveer €270. De gemeente Schagen raadt mensen met een minimuminkomen soms af om een huisdier te nemen, mede vanwege de kosten van zorg. Sommige behandelingen, zoals een keizersnede bij een hond, kunnen bij Evidensia tot zo’n €3000 kosten, terwijl vergelijkbare ingrepen bij zelfstandige dierenartsen veelal lager geprijsd zijn, soms rond de €500.

Ook dierenartsenpraktijk Anicura maakt deel uit van een commerciële keten. Na overnames zijn daar in sommige vestigingen de tarieven fors verhoogd. Zo werd er bij een vestiging van Anicura een bedrag van €67,50 gerekend voor het laten inslapen van een muis, een relatief hoog tarief in vergelijking met kleinere praktijken.

Door een nijpend personeelstekort heeft Evidensia vorig jaar de nachtelijke spoedzorg in Den Haag tijdelijk moeten sluiten. Recent meldde de NOS dat sommige Evidensia-locaties zijn gesloten vanwege het vertrek van tientallen medewerkers, die het niet eens waren met het beleid van het bedrijf. Medewerkers zouden onder druk staan om bepaalde dure medicijnen voor te schrijven, ook als goedkopere alternatieven beschikbaar zijn, en om vaker röntgenfoto’s te maken of dieren door te verwijzen naar dure ziekenhuizen. Deze maatregelen worden door sommige medewerkers als problematisch ervaren.

De overname van zelfstandige dierenartsenpraktijken door grote ketens als Evidensia is een trend die zich steeds verder doorzet. Dit illustreert dat dierenzorg ook commercieel aantrekkelijk kan zijn, maar kan er ook toe leiden dat de toegang tot betaalbare zorg voor sommige dierenbezitters onmogelijk wordt. Deze ontwikkeling hangt samen met bredere marktwerking in de gezondheidszorg. Follow the Money meldt bijvoorbeeld dat oogzorg (ouderen met staar) ook razendsnel in een verdienmodel verandert voor commerciële klinieken van buitenlandse investeerders.

Dierenbezitters wordt aangeraden om vooraf goed te informeren naar de kosten van een behandeling of consult. Het kan verstandig zijn om verschillende dierenartsen te vergelijken en, indien mogelijk, een zelfstandige praktijk te bezoeken met normale tarieven. Ook kan het raadzaam zijn om het advies van de gemeente Schagen ter harte te nemen en goed na te denken voordat men een huisdier aanschaft. Immers, een gezond huisdier zonder medische problemen veroorzaakt geen onverwachte kosten…