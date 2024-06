Dierenbescherming beloont dierenleed met award voor veehouders Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 173 keer bekeken • bewaren

Dat de Dierenbescherming prijzen uitdeelt aan de dierindustrie, de Deltaplan Veehouderij Awards, is op zich al opmerkelijk. Dat uitgerekend Krullvarken dit jaar won, vernamen we bij Ongehoord met gefronste wenkbrauwen. Krullvarken is namelijk de voortzetting van Wroetvarken, de stallen waar Ongehoord in 2021 ernstig dierenleed filmde.

De Deltaplan Veehouderij Awards worden jaarlijks uitgereikt aan veehouders die de Dierenbescherming als inspirerend voorbeeld ziet voor een toekomstbestendig productiesysteem.

Bij de winnaars 2024 vinden we Krullvarken, een dierenwelzijnsconcept waarbij varkens in hokken met strooisel worden gehouden. Niets nieuws, Krullvarken is het vervolg van het wroetvarkenconcept (1 Beter Leven ster), wat in 2021 ook al een Dierenbescherming-award kreeg. Cynisch genoeg kunnen deze varkens nooit wroeten. Varkens wroeten namelijk in de aarde, op zoek naar eten. Deze varkens komen nooit buiten. Ook wordt de suggestie van een krulstaart gewekt, maar de staart van Krullvarkens wordt afgebrand.

De wroetvarkenketen veranderde haar naam omwille van problemen bij hun toenmalige slachterij en mede-oprichter Gosschalk (jawel, die van de vreselijke undercoverbeelden). De wroetvarkenshouders benadrukten in een nieuwsbrief dat “de zorg voor de dieren (na de naamsverandering) onveranderd blijft.”

Dit is erg verontrustend omdat Ongehoord in wroetvarkenstallen dieren met ernstige wonden door staart- en oorbijterij, schrammen en wonden op het lichaam en navelbreuken heeft gefilmd. Het strooisel waarin de varkens verondersteld worden te wroeten, was nat en vies door uitwerpselen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meerdere dieren ernstige pootproblemen hadden.

Ondanks onze beelden uit 2021 krijgt het concept dit jaar opnieuw 5000 euro prijzengeld cadeau. Als kers op de taart mogen awardwinnaars op kosten van de Dierenbescherming een reclamefilmpje maken voor hun bedrijf. Filmpjes die heel ver afstaan van de trieste werkelijkheid die Ongehoord aantreft wanneer het onderzoeksteam onaangekondigd de stallen bezoekt.

Zo filmden we kreupele ‘Beter Leven’ vleeskuikens bij Oranjehoen, winnaar van de Dierenbescherming-award in 2023. Bij Annechien ten Have, bekendste koploper van het Beter Leven keurmerk en van het Delta-veehouderijplan, filmden we varkens met abcessen, aangevreten staarten, ernstige kreupelheid, stapels dode biggen en dieren met doorligwonden door het vastgeklemd liggen tussen stangen. Niettemin werd ten Have vereerd met het voorzitterschap van de jury bij de eerste editie van de Deltaplan Veehouderij Awards (2021).

Het staat als een paal boven water dat dieren in de veehouderij geen dierwaardig leven kunnen lijden. Dit is simpelweg niet verenigbaar met de productiedoelen van de industrie. Keurmerken en veehouderij-awards veranderen hier niets aan. Wie dieren zegt te beschermen, moet zorgen dat dieren kunnen doen wat ze zelf willen. Dat kan enkel door de dierindustrie te beëindigen.