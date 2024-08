Dierenbeschermers klagen schapenboer aan die wolfaanvallen zou gebruiken als verdienmodel

De dierenrechtenorganisatie Animal Rights eist dat de overheid, in casu de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), in actie komt tegen een schapenhouder van wie de kudde al dertig keer is aangevallen door wolven. Volgens de dierenbeschermers neemt de boer in kwestie geen maatregelen om de aanvallen te voorkomem en strijkt hij ondertussen steeds de financiële vergoeding op die schapenhouders krijgen als hun vee ten prooi valt aan de wilde roofdieren.