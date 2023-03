Dierenbeschermers dienen klacht in tegen campagneposters BBB Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1141 keer bekeken • bewaren

© CC-foto: Darren Welsh

House of Animals heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen de campagneposters van de BoerBurgerBeweging (BBB). Op de posters staan de slogans ‘Zonder jacht geen gezonde fauna’ en ‘Zonder visserij geen gezonde zee’, die misleidend zijn volgens de organisatie. ‘’BBB probeert haar kiezers te overtuigen met onware beweringen, die zelfs zouden kunnen aanzetten tot misdrijven.’’

De slogan ‘Zonder jacht geen gezonde fauna’ staat op een raamposter met een foto van een wolf. Volgens House of Animals is de poster ‘een oproep tot bejaging’ van een beschermde diersoort, wat in strijd is met de wet, en zou zelfs kunnen aanzetten tot illegale jacht op het dier, wat een misdrijf is.

Karen Soeters, oprichter van House of Animals:

“De wolf is streng beschermd, dankzij het verdrag van Bern en de Wet natuurbescherming. Deze advertentie is feitelijk opruiing tegen een beschermde diersoort en kan zelfs uitgelegd worden als het stilletjes goedkeuren van ernstige misdrijven. En dat is extra triest, omdat in het recente verleden diverse wolven in Nederland onder verdachte omstandigheden dood zijn aangetroffen. In Drenthe is al een wolf bewust door een boer aangereden en in Gelderland werd een dode wolf langs de weg aangetroffen die was beschoten.”

Op de tweede verkiezingsposter staat de slogan ‘Zonder visserij geen gezonde zee’. Deze stelling klopt niet, stelt House of Animals. ''Door visserij dreigt keer op keer overbevissing, er is schade aan de zeebodem door sleepnetten en dieren worden slachtoffer door ongewenste bijvangst. Ook dragen vissersschepen bij aan geluidsvervuiling onder water.''