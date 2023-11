Dierenbeschermers boeken succes: berucht dierenverhuurbedrijf failliet verklaard Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

Na ruim een kwart eeuw is het beruchte dierenverhuurbedrijf Bert’s Animal Verhuur in het Gelderse Appeltern failliet verklaard. De dierenbeschermingsorganisatie House of Animals heeft lang actie gevoerd tegen het bedrijf dat zich schuldig maakte aan ontoelaatbare praktijken.

“We vieren een klein feestje omdat er na al onze inspanningen nu eindelijk een eind is gekomen aan dit bedrijf, maar tegelijkertijd maken we ons nog steeds ernstige zorgen over de dieren die er nu nog zitten. Het is voor ons pas echt voorbij als het laatste dier daar weg is.”

House of Animals voerde zelf onderzoek uit naar het bedrijf en stuitte op illegale praktijken en dierenmishandeling. De organisatie stelt:

Hoewel Roelofs al ruim een kwart eeuw stelselmatig de wet overtrad, leek de gemeente maar geen vat op de ondernemer te kunnen krijgen. De vele meldingen van dierenverwaarlozing en mishandeling waren voor House of Animals aanleiding een diepgaand onderzoek in te stellen. Door de continue druk die de organisatie uitoefende op de gemeente, werd er sinds vorig jaar eindelijk doorgepakt. Documenten van de NVWA die House of Animals na een WOO-verzoek (Wet Open Overheid) in handen kreeg, bevestigden de eerdere schokkende bevindingen van de dierenwelzijnsorganisatie

De dierenbeschermers constateerden onder meer extreem doorgegroeide hoeven bij de dieren op het bedrijf, zieke en gewonde dieren die geen of onvoldoende zorg krijgen en extreem ondervoede, magere dieren. Ook ging de eigenaar illegaal honden fokken. Keer op keer stapte de organisatie naar de rechter en werd daar in het gelijk gesteld waardoor de dwangsommen zich opstapelden tot een bedrag van tonnen.

BNNVARA-programma BOOS maakte een uitzending over de misstanden bij Bert's Animal Verhuur.

Ook de gemeente West Maas en Waal legde het bedrijf dwangsommen op, onder meer wegens illegale bouwactiviteiten. Zowel het bedrijf als eigenaar Bert Roelofs zijn nu door rechtbank Gelderland failliet verklaard. Een curator heeft een medewerker aangesteld om de hulpbehoevende dieren van het bedrijf te verzorgen. Op aandringen van House of Animals wordt de NVWA betrokken bij het toezicht op het dierenwelzijn.

