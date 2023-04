Diefstal van en door Albert Heijn Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 679 keer bekeken • bewaren

Wie steelt er nu eigenlijk?

Vorig jaar April schreef ik een column voor het wijkblad Oud-Zuid Amsterdam waarin ik me afzette tegen en me ergerde aan het feit dat bij Albert Heijn op het Museumplein het aantal caissières was afgenomen van acht naar twee en klanten geacht werden via scanning zelf af te rekenen. Een kil en koud computerbeleid noemde ik het, of zoals sociologen zeiden, het winkelen is volkomen gedehumaniseerd. Mede door te bezuinigen op winkelpersoneel steeg de winst van AH in 2022 met 14% tot het bedrag van 2,5 miljard euro. Dit alles ten behoeve van de aandeelhouders en niet te vergeten de topman van het bedrijf die 6,5 miljoen verdient .

Minder personeel leidt tot diefstal

Maar wat lees ik 28 Maart (2023) in diverse dagbladen: het aantal diefstallen is door het beleid van zelfscankassa's drastisch toegenomen. Vooral mensen onder de armoedegrens weten via allerlei trucs hun boodschappentas vol te krijgen. Diefstal dus. Nou ja, kan je nog wel spreken van diefstal als je praktisch verplicht bent de voor jou noodzakelijke levensmiddelen weg te halen bij een bedrijf wat via lage lonen, personeelsbezuiniging en hoge prijzen een miljardenvermogen bij elkaar schraapt. Wie steelt er nu eigenlijk?

Bij dit alles moest ik denken aan bisschop Muskens die in 1996 voor de VPRO-televisie verklaarde dat volgens de katholieke sociale leer een arm mens gerechtigd is een brood te stelen (brood staat m.i. natuurlijk symbool voor levensmiddelen in het algemeen).

De uitspraak van de bisschop leidde dan ook tot woede van de toenmalige premier Wim Kok. Kok en alle premiers na hem spraken sinds dien nooit meer over armen maar altijd over mensen met een laag inkomen. Ondertussen is het aantal armen in Nederland – nota bene een van de rijkste landen ter wereld - enorm toegenomen.

Volgens het Rode Kruis, dat normaal gesproken altijd honger en ellende bestreed in "derde wereld"-landen, leeft rond een miljoen mensen in ons land in armoede. Zij heeft al een gironummer geopend (5125) om 40.000 gezinnen wekelijks een voedselpakket te verstrekken van 17,5 euro. Het woord “derde wereld” is rond de eeuwwisseling weliswaar afgeschaft maar een "derde wereldsituatie" kruipt nu onze rijke wereld binnen.

Wellicht tijd voor wereldwinkels en andere activisten om hun solidariteit-acties deels te verleggen naar de armen in onze rijke wereld.