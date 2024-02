Diederik Samsom weg als kabinetschef Wopke Hoekstra, CDA’er wil in Brussel blijven

26 jan. 2024 - 15:27

@VeganHarrie. 1 - Samsom was en is niet in zijn eentje de PvdA. Dat de PvdA in een val is geraakt, door en na Rutte2, is niet alleen Samsom te wijten. Daar zijn meer mensen voor nodig. 2 - Samsom heeft op klimaatgebied (toegegeven: dat interesseert jou niet) Europees geweldig werk geleverd. Hij heeft er zelfs voor gezorgd dat ook Hoekstra (die net als jij klimaat totaal niet belangrijk vindt/vond) een goede prestatie heeft geleverd. Als jij deze historie van Samsom niet ziet of wilt zien, heb je niet echt het recht te reageren zoals jij nu doet.