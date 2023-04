Diederik Gommers: Tweede coronagolf mogelijk al in september, IC's niet klaar

13 aug. 2020 - 12:22

Ik heb er naar zitten kijken en ik zit nu nog te knarsetanden. Op de eerste plaats wordt door de overheid de verantwoordelijkheid steeds afgeschoven op de burger: we moeten het met z'n allen doen en anders -eigen schuld dikke bult- sluiten we jullie allemaal op. Dat is natuurlijk minder dan de halve waarheid. Natuurlijk bestaat een niet onaanzienlijk deel van de bevolking uit volstrekte idioten, maar het heeft weinig zin om je daarop te blijven concentreren. Dat wordt alleen maar gedaan om de eigen verantwoordelijkheid van de overheid/politici te ontlopen. Als iemand een retourtje koopt met eindpunt Nederland, dan moet de prijs van het testen daar al bij inbegrepen zijn, want anders krijg je geen kaartje, basta. En laten we verder nu eens uitgaan van de meerderheid die wel verstandig is. Voor hen moet je de drempel zo laag mogelijk maken, want een hoop geld en tijd kwijtraken motiveert allesbehalve. Dat betekent dus dat je je binnen Nederland --bij wijze van spreken- op elke hoek van de straat gratis moet kunnen laten testen en binnen de 24 uur de uitslag krijgt. De reden dat we de hele tijd op onze eigen verantwoordelijkheid worden gewezen is, dat de overheid geen structuur heeft geschapen die dat aankan. Dat betekent dat als we die verantwoordelijkheid best wel willen nemen en ons massaal laten testen, MAAR NIET als we daarvoor een uur in de rij moeten staan, 100 euro moeten neertellen en pas twee weken later de uitslag krijgen, dat betekent dat de overheid ons niet die mogelijkheid biedt om onze verantwoordelijkheid te tonen op de laagdrempelige wijze die we wensen. Ik ben nu eenmaal arm en lui en ik ben van mening dat dat dus wel moet. En dat gezeur over die mondkapjes ben ik helemaal beu. Het zal best wel een beetje helpen en dus zet ik dat ding dan maar op, maar daar los je het probleem niet mee op. En als ik dan dat verhaal van Gommers hoor en hoe die kamerleden gewoon de kamer uitlopen om niet te hoeven stemmen over een adequate beloning voor het zorgpersoneel, dan voel ik me bijna persoonlijk beledigd. Die zorgverleners kunnen moeilijk gaan staken, want dat kost mensenlevens, dus ik zou zeggen: dan maar op zijn boers. Ik bedoel dus met "geweld": niet dat je nou CDA-ers en VVD-ers in elkaar moet gaan timmeren, maar je moet wel iets gaan doen om hun normale werkzaamheden te blokkeren totdat ze luisteren. Je zult mij niet vaak dat soort taal zien gebruiken, maar het zijn een stelletje eikels en klootzakken, die geen knip voor de neus waard zijn. Ik niet werken, jij niet werken. Zo dat moest er even uit!

