Diederik Boomsma verlaat zinkend NSC-schip voor bruine JA21-sloep

Tweede Kamerlid Diederik Boomsma verlaat NSC en stapt over naar JA21. Eerder dit jaar probeerde hij nog tevergeefs lijsttrekker te worden van NSC na het vertrekt van Pieter Omtzigt. Dat ging niet door omdat binnen de partij veel weerstand bestond tegen het "PVV-light" van extreemrechtsbuiten Boomsma. Hij laat nu zijn Kamerzetel achter bij zijn voormalige partij en staat op de zesde plaats van de JA21-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.