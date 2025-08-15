Diederik Boomsma verlaat zinkend NSC-schip voor bruine JA21-sloep

Tweede Kamerlid Diederik Boomsma verlaat NSC en stapt over naar JA21. Eerder dit jaar probeerde hij nog tevergeefs lijsttrekker te worden van NSC na het vertrekt van Pieter Omtzigt. Dat ging niet door omdat binnen de partij veel weerstand bestond tegen het "PVV-light" van extreemrechtsbuiten Boomsma. Hij laat nu zijn Kamerzetel achter bij zijn voormalige partij en staat op de zesde plaats van de JA21-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.
De overstap van Boomsma is onderdeel van een bredere exodus bij NSC. De partij zag de afgelopen maanden meerdere Kamerleden vertrekken: Aant Jelle Soepboer werd lijsttrekker van de Fryske Nasjonale Partij en Agnes Joseph stapte over naar BoerBurgerBeweging.
JA21 presenteerde vrijdag haar verkiezingslijst met Joost Eerdmans opnieuw als lijsttrekker. Annabel Nanninga staat op de tweede plek, gevolgd door voormalig staatssecretaris Ingrid Coenradie die eerder dit jaar overstapte van de PVV naar het stropdasracisme van JA21.
