'Die zogenaamde postraciale tijd was natuurlijk een fabeltje'

Massih Hutak keek naar de musical Hamilton met een blik van het heden: 'We leven in een fascistische tijd met genocides en oorlogspropaganda, in hoog tempo afbrekende rechtsstaten en democratieën wereldwijd. Het maakt de oorlogsscènes in Hamilton met wapens nog meer dan eerst tot mijn minst favoriete momenten van de musical. En het maakt de opzwepende én ingetogen liedjes over verlies, rouw en moed nog meer dan eerst tot mijn meest favoriete momenten van de musical.'