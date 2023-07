Die Linke breekt met migrantenfobie Wagenknecht en schuift vluchtelingenredder Rackete naar voren

Over de linkse geloofsbrieven van Rackete hoeft niet te worden getwijfeld. Ze omschrijft zichzelf op Twitter als ‘ecologist’ en ‘antifa’. De afgelopen jaren was Rackete onder meer betrokken bij een groot aantal protesten voor klimaatrechtvaardigheid.

Dat Rackete kandidaat wordt voor Die Linke is desalniettemin allesbehalve vanzelfsprekend. De linkse partij verkeert in een crisis als gevolg van het eigengereide optreden van de voormalige fractievoorzitter Sahra Wagenknecht. Zij houdt in de Bondsdag toespraken vol Kremlin-propaganda, voert een verbeten oorlog tegen ‘woke’ en dreigt regelmatig met de oprichting van een eigen partij.