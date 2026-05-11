'Die dude gaat naar Tata, dat geloof je toch niet'

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de overstap van Donald Pols als directeur van Milieudefensie naar een functie bij Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van het land. Verraad? Die mening is menigeen toebedeeld, waaronder diverse milieuorganisatie en Pols' oude werkgever Milieudefensie zelf: die zette hem pardoes op straat zodra het nieuws uitlekte. Anderen vinden Pols juist een held, iemand die het aandurft om in het hol van de leeuw veranderingen door te voeren. Tot die laatste categorie hoort ook Pols zelf, getuige een interview in de Volkskrant afgelopen weekend.