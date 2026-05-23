Die arme haan op Schiermonnikoog

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today Persoon volgen

Beeld: YouTube/Omrop Fryslân

Het is te triest voor woorden: vanavond rond de klok van 24.00 uur zal er op het Kerkplein op Schiermonnikoog om het Kallemooifeest in te luiden weer een haan in een rieten mand gestopt worden die vastgemaakt is aan een 18 meter lange mast die omhoog gekanteld zal worden. Het arme dier, weggerukt uit zijn vertrouwde omgeving en zijn hennen, wordt daar deze warme dagen tot dinsdagmiddag gevangen in gehouden. Een dierenarts die zich voor deze dierenmishandeling leent, kijkt een paar keer per dag op de camerabeelden die gemaakt zijn vanuit de camera die in de mand hangt of de haan nog leeft. En de bevolking maar zuipen en feesten, want het is toch feest zo'n traditie waar je een dier in misbruikt.

Comité Dierennoodhulp en House of Animals hebben dit jaar zoals ook de afgelopen jaren een handhavingsverzoek bij de RVO ingediend. Maar de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) weigert iets te doen. Wij wachten nog altijd op de afhandeling van onze bezwaren hiertegen bij de rechtbank van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. In de tussentijd kunnen wij niks doen terwijl stelselmatig de Wet dieren en het Besluit Houders van dieren wordt overtreden. Zonder redelijk doel, wat dit vermaak niet is, mag men een dier niet in zijn welzijn en gezondheid schaden. Ook hoort een sociaal dier niet alleen gehuisvest zijn, moet het dier zich natuurlijk kunnen gedragen en moet de huisvesting voldoen aan de behoeften van het dier. Daar is in alle gevallen met de opsluiting in de mand drie dagen lang geen sprake van.

Natuurlijk kun je zeggen: er zijn ergere dingen en die haan komt tenminste vrij. Dat is waar, alleen weet die haan dat niet. Hij lijdt aan veel onnodige stress en angst die dagen. Maar ook het feit dat men het normaal vindt om voor je eigen plezier zo met een dier om te gaan anno 2026 is weerzinwekkend. Het geeft zo'n verkeerd voorbeeld! Gebruik in plaats daarvan een digitale haan of een kunsthaan met een wekker die afgaat in de mand of ga als Kallemooicommissie zelf in een mand zitten 3 dagen lang. Maar misbruik niet een onschuldig dier!

