De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Dickens Festival in Deventer geeft perfect de tijdgeest weer Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 774 keer bekeken Bewaren

Wie de entree niet kan betalen, blijft buiten staan.

Het loopt storm op het Dickens Festijn in Deventer. De organisatie waarschuwt voor wachttijden tot twee uur. Toch is het voor de Bob Cratchits en de Tiny Tims van onze tijd ontoegankelijk. De entree bedraagt zes euro per persoon vanaf zeven jaar. Dan wordt het voor beneden modaal een duur uitje, zeker als je twee of meer kinderen meeneemt. Je bent dan als gezin meteen al €24 euro kwijt.

Tenzij je klant bent van de Voedselbank in Deventer zelf. Dan kun je geluk hebben.

Ebenezer Scrooge, Jacob Marley en zijn soortgenoten hebben uiteraard geen moeite met dit bedrag.

Toch kunnen enkele armen zich mengen onder het feestende volk. De gemeente schrijft: "Dankzij de betrokkenheid van diverse sponsoren worden er echter ook gratis tickets beschikbaar gesteld voor mensen met een kleinere beurs. Deze worden in samenwerking met de Voedselbank Deventer verspreid." De kop boven deze woorden luidt: "Maximale toegankelijkheid".

Sinds een jaar maakt het Dickens Festijn deel uit van het Netwerk Immaterieel Cultureel Erfgoed van Nederland. Dat is terecht. Het staat in zijn moderne vorm symbool voor het Nederland van nu. Men kopieert een kerstverhaal uit de Angelsaksische cultuurkring. Er zijn lange wachttijden. Je moet entree betalen want niets is gratis.

Verschil met A Christmas Carol, het verhaal dat men poogt uit te beelden: niemand krijgt er nog nachtmerries van .

Over cultureel efgoed gesproken, lees hier van J.J. Cremer Fabriekskinderen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu; de vijandschap van de Verenigde Staten