Dick Schoof is de weeffout in zijn eigen kabinet

Er zit een reusachtige weeffout in het kabinet Schoof-1, en het geestige is: de weeffout heet ‘Dick Schoof’. Ik zal uitleggen hoe ik het zie.

Staatsrechtelijk gesproken is de minister-president slechts de eerste onder zijn gelijken, dit betekent dat Ronald Plasterk niet hoeft te balen van zijn misgelopen premierschap. De man is jaren minister geweest, formeel zou hij dus opnieuw dezelfde functie gaan bekleden, met als enige verschil dat hij iedere vrijdag de ministerraad had voorgezeten en naar buiten toe als eerste woordvoerder optrad.

Ome Roon mag lekker achter zijn microscoop kruipen in het laboratorium. Zonde omdat hij, in schril contrast met Schoof, ruim twintig jaar aan politiek profiel op de banden heeft. Sinds eind jaren negentig sprak Plasterk zich uit in Buitenhof en de Volkskrant, later werd hij minister en Kamerlid voor de PvdA, om vervolgens na een stevig innerlijk verrechtsingsproces columnist te worden bij dagblad De Telegraaf.