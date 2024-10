Dick Schoof, het land verlangt orde in de door de PVV-amateurministers geschapen chaos Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 280 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Aan de minister-president van Nederland,

Hoi Dick,

Zal deze derde brief aan jou tevens de laatste zijn? Overleef jij al het gepraat over ‘de dragende motivering’ van een asielnoodwet? Knap van je om iedere keer naar PVV-amateurminister Faber (dixit De Telegraaf) te wijzen of zij erin kan slagen om zo’n motivering te vinden. Jouw straatje is dan schoon als het haar niet lukt. Maar pas op: de chaos die de PVV-amateurministers veroorzaken, spelen wel het spel onder jouw aanvoerderschap. Chaos kleeft dan ook direct aan jou.

Heb je de laatste editie van ‘Ik Vertrek’ gezien? Nee niet afhaken nu, maar doorlezen. Echt leerzaam in jouw geval. We zien (in mijn woorden) een dartellende yogadocent M. die spontaan een landhuis in Portugal gekocht heeft. Met haar geliefde J. verbouwt ze het landhuis om een spiritueel yogacentrum te starten. Hier wordt een waar liefdesnest gebouwd. Bij de opening van het centrum is M. het stralende middelpunt. Maar waar is J.? J. is terug in Nederland, afgedankt en verdrietig. Hij heeft een berichtje gekregen dat ze ruimte nodig heeft voor haar eigen, verdere ontwikkeling en groei.

Je voelt hem aankomen. Wilders in de rol van de M. en jij weer thuis. Natuurlijk zijn er verschillen. M. is voortdurend - zij het interim - liefdevol naar haar cursisten en buren; Wilders is tot aan de Hoge Raad veroordeeld voor groepsbelediging. De overeenkomst is het eigen ego en de eigen (machts)positie die voortdurend centraal staan, gevoed door een volgroeid narcisme. Nu Wilders nog steeds hoog scoort in de peilingen is hij uit op een revanche: alsnog minister-president worden van Nederland (waarover later meer).

Heel graag complimenteer ik je met twee, beeldbepalende gebeurtenissen. Allereerst je optreden bij de VN in New York. Een mooi begin: ‘Ieder van ons is hier maar tijdelijk.’ Je sprak betrokken over vredesinitiatieven en schetste een perspectief van internationale samenwerking op het gebied van klimaat. Je citaat van Cicero sprak van ‘verbeelding’. Waarom beeldbepalend? Omdat je je sprak zonder eerst W. om goedkeuring te vragen. Je klonk krachtig en autonoom.

Het tweede compliment betreft het afstand nemen van het beschadigen door Wilders van Femke Halsema in haar hoedanigheid van burgemeester van Amsterdam. Het land uit!? Ongekend schandalig vanuit democratisch oogpunt. Maar waarom kon je in het parlement pas in je derde reactie volstrekte helderheid geven over je afwijzing? Onnodige vertraging dat knaagt aan je gezag als m-p.

De komende weken worden spannend. Of valt het doek al aan het einde van de komende week? Je bent met de coalitie in gesprek om tot een compromis rond de asielnoodwet te komen. Geen noodwet, want buiten het parlement, maar een spoedwet met inschakeling

van de Tweede en Eerste Kamer? Geloof me, dat wordt teveel voor W. Eerst al als winnaar het opgeven van het premierschap van Nederland en nu weer een nederlaag wat de door hem geëiste asielnoodwet betreft. Zijn ego trekt dat gewoon niet, zie hierboven.

Trek het breder. Het land verlangt orde in de door de PVV-amateurministers geschapen chaos. Op bijna al hun terreinen lopen deze ministers vast en/of doen foute uitlatingen die weer door jouw optreden ingetrokken moeten worden. Maak je balans op. Natuurlijk de peilingen laten op dit moment nog steeds een sterke PVV zien. De inzet is dan: nieuwe verkiezingen.

Maar die weg is beslist niet noodzakelijk want er is een echt democratisch alternatief.

De PVV is geen democratische partij. Ze staat onder leiderschap van die ene persoon: Wilders. Geen leden. Ongekend in de recente geschiedenis van de parlementaire democratie waar leiderschap gecontroleerd wordt door leden en waar leden het verkiezingsprogramma vaststellen en het partijbestuur kiezen. In Nederland is geen ruimte voor politiek leiderschap a la Poetin of Kim.

Hoe dan verder? Wordt demissionair. Maak duidelijk dat met de PVV geen hecht kabinet valt te vormen en dat je graag als demissionaire m-p in debat gaat met de Tweede Kamer om de gevolgen in kaart te brengen. Bied de oppositie aan om de opengevallen plekken in te vullen met eigen ministers. Het is daarbij te verwachten dat ook de sterk verdeelde BBB je kabinet zal verlaten. Uitgerekend in zetels heb je naast VVD en NSC met GL/PVDA – de tweede winnaar van de verkiezingen! - weer een meerderheid als ook CDA en D66 zich aansluiten. En in de Eerste Kamer heb je ook dan een meerderheid die nu ontbreekt. In ieder geval moeten de partijen verklaren om geen kabinet te willen vormen met de PVV, zie mijn argumentatie hiervoor. Denk aan de meerwaarde van je optreden: jij weet je democratische positie te versterken door een nieuw kabinet te leiden dat het vertrouwen heeft van een meerderheid. Hoelang heeft de tragedie na de laatste verkiezingen al geduurd? Bijna een jaar! Stop die semi-buitenparlementaire chaos die niemand meer snapt.

Kortom: Schoof II: PVV eruit, oppositie erin!

Een regeerprogramma van 5 kantjes A4 is voldoende.

Mijn zegen heb jij – jij als partijloze, oud-PvdA’er -, dat heb je inmiddels al begrepen.

Terzijde: Een tip om je optreden in de Kamers met je bodycoach te bespreken. Je lach is geforceerd en heeft geen relatie met je bodylanguage. Als je suggereer dat je brandjes moet blussen gebruik dan je balpen als brandspuit die je heen en weer beweegt. Als er veel op je schouders drukt zakt dan een paar keer door de knieën om je vervolgens weer veerkrachtig op te richten. Zeg niet dat je nu iets voor de tiende keer moet uitleggen maar gooi er ontspannen een citaat van Cicero ter reflectie in, bijvoorbeeld: ‘Argumenten moet men wegen, niet tellen.’

Hou vol!

Met amicale groeten,