Dick Schoof, als je premier voor alle Nederlanders wil zijn, reken je af met Geert Wilders Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Aan de minister-president van Nederland,

Hoi Dick,

Afgelopen vrijdag: weer een lange crisisdag in en rondom je kabinet. Je kabinet is niet gevallen maar lopen doet het niet. Struikelend gaan jullie verder na het verlies van een NSC-staatssecretaris – van Marokkaanse afkomst - die genoeg had van de polarisatie (in en rond je kabinet).

Weer zo’n crisisdag die je gezag als m-p verder aantast.

Waarom grijp je de diverse kansen niet om je positie als partijloze minister-president te versterken bij al het politieke tumult dat je kabinet veroorzaakt. We zijn nu ruim vier maanden en vier brieven van mijn hand verder. En met welk resultaat? Nee, in deze vierde brief neem ik geen afscheid van je, zo’n afscheid verdien je niet. (Nog niet.) Ook ga ik je niet afvallen nu je opnieuw een bizarre periode beleeft in de nasleep van ongeregeldheden in Amsterdam en het wisselen van bewindslieden in je kabinet. Maar ik bepleit wel meer reflectie dan je tot nu toe hebt laten zien.

Om te beginnen: heb je zelf eigenlijk wel door hoezeer je gedag en positie beheerst wordt door de door een rechter veroordeelde PVV-leider vanwege zijn "Minder Minder Minder Marokkanen"? Natuurlijk je bent ingegaan op zijn verzoek om premier te worden. Die beslissing laat ik nu even rusten. Wat wel politiek relevant is, is jouw actuele positie ten opzichte van deze haatzaaiende rechtsextremist. Van tweeën een: of je blijft voortdurend een speelpop in zijn handen, of je kiest voor een democratisch leiderschap, dienstbaar aan alle Nederlanders. Ik meen te weten dat dit leiderschap jouw voorkeur heeft. Zo zeg je openlijk een m-p te willen zijn voor alle Nederlanders. Heb je dan niet door dat dit terechte streven automatisch een politieke afrekening is met de PVV-leider? Bij hem zien we geen enkele betrokkenheid bij Nederlanders met een migratie-achtergrond. Asielzoekers zijn gelukzoekers en zijn niet welkom. Marokkaanse en Noord-Afrikaanse Nederlanders ziet hij het liefst over de grens verdwijnen. “Amsterdam’ heeft laten zien dat zijn racistische uitspraken weer uit de ijskast zijn gehaald.

En waar stond jij?

Nadat je in Boedapest wakker werd, wist je te vertellen dat met name Marokkaanse jongeren onaangepast zijn in de Nederlandse samenleving. Je sprak zelfs ‘met stevige taal’ van een mislukking van een integratie van delen van de Marokkaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Daarmee verdiende je veel lof van de PVV-leider. Maar je gooide volgens verschillende opiniemakers en politici wel onmiddellijk olie op het vuur, samen met enkele fanatici in je kabinet. Natuurlijk is het een helskarwei om op een juiste, verbindende manier te reageren. Natuurlijk kom je op voor Joodse Nederlanders en veroordeel je geweld en moeten wetsovertreders gestraft worden. Maar taal doet ertoe. Dus geen groepen Nederlanders wegzetten maar alle, ik schrijf alle, Nederlanders oproepen om in de eigen omgeving een verbindende bijdrage te leveren. Die kans heb je niet ten volle genomen. En heel triest: zo verloor je een NSC-staatssecretaris. Van Marokkaanse afkomst.

In het recente verleden ben je leider geweest van het AIVD. Hoe komt het dat deze inlichtingendienst niet gewaarschuwd heeft voor extremistische groepjes in de supportersgroep van de Israëlische voetbalclub Maccabi? Israël is verwikkeld in een weerzinwekkende, bloederige oorlog. En de wedstrijd van Ajax tegen deze voetbalclub zou nagenoeg risico-vrij zijn? Met jouw kennis had je kunnen aanvoelen dat zo’n oorlog niet ophoudt te bestaan bij de Nederlandse en Europese grenzen. Vele groepen in de eigen samenleving solidariseren met een vechtende partij. Kortom wel een groot risico om een wedstrijd toe te staan. Had op zijn minst de burgemeester van Amsterdam vanuit jouw wetenschap geadviseerd om de wedstrijd zonder publiek te laten plaatsvinden. Een geweldige kans om nu samen met de burgemeester de openbare orde te dienen en de rust te bewaren. Die kans heb je niet genomen.

Integendeel je liet de leider van de PVV de ruimte om het onmiddellijke ontslag van de burgemeester te eisen. Ik las dat de Arnhemse burgemeester met een Marokkaanse afkomst zich erg gestoord had aan je optreden. Even geen m-p voor alle Nederlanders.

Bij het vertrek van de genoemde NSC-staatssecretaris vanwege polarisatie in en rond je kabinet, bleven de andere NSC-bewindslieden op hun post en redden zo ook jouw positie.

De gewenste rust niet zal terugkeren. Je kabinet is aangeschoten wild. Het geweer van de haatzaaiende PVV-leider is voortdurend geladen om het finale nekschot te kunnen geven. En dan verkiezingen waarbij hij zal zegevieren. Noemen we dit vervolgens de uitkomst van een democratisch proces? De samenleving zal tot op het bot verdeeld zijn.

Maar dit kan voorkomen worden. Als de politieke partijen van midden tot links verklaren nimmer aan een nieuw extreemrechts kabinet vanuit de PVV te zullen deelnemen. Jij kan in dit proces een voorbeeldige rol vervullen. Door amateuristische PVV-bewindslieden gaandeweg de deur te wijzen. De PVV-leider niet te willen overtreffen in extreemrechtse quotes. Steun te zoeken bij het zogenaamde ‘BTW-trio’ - eerst het CDA en dan snel de CU en SGP. Vervolgens aan te kloppen bij het progressieve deel van de Tweede Kamer die jou tevens een meerderheid bezorgen in de Eerste Kamer.

Laat zien dat je boven de huidige politieke misère uitstijgt en minister-president van alle Nederlanders bent. Voorwaarde is dat je politieke moed toont en in daden duidelijk maakt geen PVV-speelpop te zijn.

Met amicale groeten,

Giep