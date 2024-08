Diamantenpolitie verscherpt toezicht op Ivoorkust Actueel • 28-12-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Kimberley Process vreest voor meer bloeddiamanten uit Ivoorkust nu het land in een leiderschapskwestie is verwikkeld

Kimberley Process, de organisatie die toezicht houdt op de eerlijke herkomst van diamanten, gaat extra toezicht houden op de diamanten aanvoer vanuit Ivoorkust. Het Afrikaanse land is de voornaamste leverancier van de zogenoemde bloeddiamanten: diamanten waarvan de opbrengt wordt gebruikt door rebellen om bloedige conflicten uit te voeren.

De diamantenpolitie vreest dat de toezicht op eerlijke diamanten verslapt door de onrust in Ivoorkust. Oud-president Laurent Gbagbo wil zijn verlies niet aanvaarden en plaatsmaken voor winnaar Alassana Ouattara. Gbagbo’s leger voert een razzia uit op zijn tegenstanders en heeft hij het kantoor van zijn rivaal Alassana Ouattara laten omsingelen. Door de onveilige situatie in Ivoorkust zijn inmiddels duizenden inwoners gevlucht naar Liberia.

In 2005 stelde de VN een boycot in van diamanten uit het rebellengebied in noord-Ivoorkust, maar veel buurlanden blijken de foute diamanten toch af te nemen. De boycot was ingesteld omdat de rebellen het geld gebruikte om een offensief te voeren tegen de regering van Gbagbo. Ironisch genoeg wil de VN nu juist dat Gbagbo opstapt.