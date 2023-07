Deze zomervakantie in een caravan

Oh, de vreugde! We hebben besloten om onze zomervakantie door te brengen in een caravan. Met vier kinderen. In een ruimte van 30 vierkante meter. Wie heeft er een tropisch resort nodig als je kunt genieten van de "gezelligheid" van een krappe ruimte?

En het weer? Het wordt fantastisch! Een zwoele 20 graden overdag en een ijzige 10 graden 's nachts. Regen? Ja, daar hebben we ook genoeg van. Maar wie wil er nou zonneschijn op vakantie? Dat is veel te mainstream. Dus deze week zal ik de zolder opkruipen om de winterkleding tevoorschijn te toveren. We moeten ons per slot van rekening goed voorbereiden op dit barre zomerweer.

Ik verheug me op de momenten dat we binnen zitten, luisterend naar de regen die op het dak tikt, terwijl we proberen de kinderen te vermaken. En ik kan niet wachten om te klagen over de kou, terwijl we warme chocolademelk drinken en ons in dekens wikkelen.Dus hier zit ik, vol "verwachting", terwijl ik uitkijk naar de regen. En weet je wat? Ik kan niet wachten. Want dit is wat vakantie betekent. Het is niet altijd perfect, maar het is altijd... memorabel. En dat gaat het worden, net als ieder jaar.