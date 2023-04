Deze winkel verkoopt kerstbomen voor homo's én hetero's Kijk Nou • 16-12-2015 • leestijd 2 minuten • bewaren

Brits warenhuis gaat viral met bizar reclamefilmpje op internet

Een bizarre advertentie van een Brits warenhuis gaat in rap tempo het internet over. Terwijl op de achtergrond de tonen van “We Wish You A Merry Christmas” klinken, vertelt een vrouw: ‘Ik ben biseksueel en ik vind altijd wel iets leuks bij Robert Dyas’.

Robert Dyas, de naam van de winkelketen, is een warenhuis, dus wat dat in vredesnaam met de seksuele geaardheid van de vrouw te maken heeft is de vraag. Maar dat is nog niet alles. We zien ook een werknemer die voor de camera vertelt dat hij van volleybal houdt en homo is, voor hij een eenogige minion in beeld draait. En dan is er James, hij houdt van koken en klanten van dienst te zijn tijdens hun kerstinkopen en hij is hetero.

Wat de bedoeling ook geweest kan zijn van de marketinggoeroes bij Robert Dyas, ze zijn erin geslaagd wereldwijde aandacht te genereren voor hun bedrijf. En tegelijkertijd hebben ze, bedoeld of niet, de diversiteit in seksuele geaardheden in reclame-uitingen vergroot. En als biseksueel persoon weet je nu dat er best een kans is om iets leuks te vinden in een van de winkels van Robert Dyas. Ze hebben er trouwens ook kerstbomen. Voor homo’s én voor hetero’s.

Volgens de internet-kenners op YouTube weten ze bij Robert Dyas overigens heel goed waar ze mee bezig waren: namelijk het parodiëren van een ander, volkomen serieus bedoeld, reclamefilmpje uit 2009 van het Amerikaanse Red House dat meubels verkoopt aan zowel zwarte als witte mensen.