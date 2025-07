Deze weervrouw voorspelde tien jaar geleden precies de hittegolven die we nu meemaken

Evelyne Dhéliat, indertijd de populairste weervrouw van Frankrijk, maakte in 2014 een weerbericht voor de zomer van 2050. Ze deed dat op verzoek omdat in Parijs COP21 werd gehouden, de klimaattop die leidde tot het naar de Franse hoofdstad vernoemde wereldwijde akkoord. Dhéliat verzon het weerbericht niet maar baseerde zich op cijfers en vooruitzichten van Météo-France, het Franse KNMI.

Ze vertelde onder meer dat het 40 graden in Parijs zou worden. Veel mensen vonden dat een absurde gedachte en klimaatontkenners openden de aanval. Deze week blijkt haar voorspelling uitgekomen. In Parijs is het 40 graden. In 18 departementen is code rood afgekondigd, wat wil zeggen dat er sprake is van levensbedreigende temperaturen. Helemaal correct dus, behalve dan dat de klimaatverandering zich veel sneller voltrekt. 25 jaar sneller om precies te zijn.