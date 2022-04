Deze Spaanse rivier is een sprookje op Instagram maar in werkelijkheid een horrorverhaal Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 148 keer bekeken • bewaren

In de zuidelijke Spaanse provincie Andalusië loopt de Rio Tinto, een rivier die spectaculaire foto’s oplevert vanwege de uitzonderlijke kleuren. Toeristen laten zich er graag fotograferen. En omdat er in het gebied geen leven voorkomt is het ook populair onder wetenschappers die onderzoek doen naar overleven op de planeet Mars. Daar lijkt het landschap namelijk wel erg op.

Dat klinkt idyllisch en futuristisch maar de realiteit is anders. De rivier is een van de eerste door mensen veroorzaakte milieurampen. Al sinds de oudheid wordt er mijnbouw in het gebied bedreven. Dat gaf niet al te veel problemen totdat in de 19e eeuw Engelse industriëlen arriveerden, de grond opkochten en het gebied op grote schaal begonnen te exploiteren. Dat ging gepaard met zoveel vervuiling dat de bevolking in opstand kwam. Het was wellicht het eerste milieuprotest in de geschiedenis. Het Spaanse leger schoot de mijnbouwmaatschappij te hulp. Letterlijk. Tweehonderd demonstranten werden gedood.